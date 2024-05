Slot genoot volop van vernedering Ajax: ‘Het was zo'n extreme dominantie’

Nu bekend is dat Arne Slot de overstap maakt naar Liverpool is het tijd om terug te blikken voor de succesvolle oefenmeester. In een afscheidsinterview op Feyenoord ONE gaat de trainer in op zijn periode bij Feyenoord, waarbij ook gevraagd wordt naar zijn mooiste wedstrijd in dienst van Feyenoord. Slot noemt hierbij de 6-0 vernedering van Ajax in de eigen Kuip, maar daar moest de 45-jarige trainer uit Bergentheim wel even over nadenken.

''Het zijn er zoveel geweest'', erkent Slot. ''Vaak benoem je een wedstrijd die tot een prijs heeft geleid. Dan zou je de bekerfinale of de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles kunnen noemen. Je zou ook nog de uitoverwinning tegen Ajax na achttien jaar voor het eerst kunnen noemen. Als voor mij een wedstrijd eruit springt, omdat dat een prestatie was en dat is ook een drijfveer voor mij. Om dingen te presteren die daarvoor niet gepresteerd zijn. Dan moet ik aan de 6-0 op Ajax denken, dat is daarvoor nog nooit gebeurd.''

Toch had de overwinning nog veel hoger kunnen uitvallen voor Feyenoord. “We hebben nog wel wat kansen gemist. Wat ook normaal is. In elke wedstrijd mis je kansen. In de drie jaar dat ik bij Feyenoord was, werd er iedere keer verwacht dat wij thuis zouden winnen van Ajax", aldus de aanstaand Liverpool-trainer. “De eerste keer was het zonder publiek, die verloren we. De tweede keer werd het 1-1. Dat was eigenlijk een teleurstelling.”

Afgelopen seizoen was de derde poging voor Slot. “Waarbij we als topfavoriet de wedstrijd ingingen, maar dat we op een manier wonnen dat de tegenstander geen enkel schot op goal had tot de laatste minuten en wij een recordaantal doelpogingen hadden. Het was zo'n extreme dominantie. Niet alleen in de 6-0, maar in het hele spelbeeld. De interactie tussen de spelers en het publiek, de blijdschap, de mensen die zo euforisch waren. Dat is de wedstrijd die mij het meest bij zou blijven.''

Volgens Slot kwam op dat moment alles samen waar in de afgelopen jaren keihard voor is gewerkt bij Feyenoord. “Of dat nu de staf is of de spelers. Elke dag proberen we een paar procent te winnen. Wat kunnen we ze nu nog aanleren? Hoe kunnen ze beter samenspelen en drukzetten? Als je dan een wedstrijd speelt waarin je de tegenstander hebt die in de laatste minuut voor het eerst op goal schiet, helaas zou ik bijna zeggen, dan is dat verdedigend een ongekende prestatie geweest. Zoveel doelpogingen tegen Ajax, dan komt er in die wedstrijd heel veel samen wat we in drie jaar getracht hebben zo goed mogelijk te maken.''

Slot wil er echter niets van weten dat dit misschien wel het slechtste Ajax ooit was. ''Ik schat Ajax ook nog heel hoog in”, bekent hij. “Hoger dan andere mensen. Dit seizoen werd nog wel eens laatdunkend over ze gesproken. Ik vind dat ze goede spelers hebben. Ajax en Lazio schat ik om en nabij hetzelfde in. Winnen van Lazio was ook bijzonder, maar 6-0 en met zoveel dominantie daar heb ik van genoten”, besluit Slot.

