Arne Slot verlaat Feyenoord na drie seizoenen en maakt droomtransfer naar Liverpool

Arne Slot is de nieuwe trainer van Liverpool. De overstap van de oefenmeester van Feyenoord hing al een paar dagen in de lucht en is maandagavond bevestigd door de Engelse topclub. Op Anfield wordt Slot de opvolger van Jürgen Klopp.

Het is snel gegaan rondom de transfer van Slot. Op dinsdag 23 april kwam voor het eerst naar buiten dat Liverpool concreet was voor de oefenmeester van Feyenoord. De Rotterdammers zouden zelf nog niet benaderd zijn door de Engelse topclub. Een dag later volgde dat contact wel, waarna de clubleiding van de Premier League-club slechts enkele dagen nodig had om de Rotterdamse beleidsbepalers te overtuigen. Op vrijdag 26 april meldden verschillende bronnen al dat er een mondeling akkoord was tussen de clubs, waardoor niets een overgang van Slot meer in de weg stond. Inmiddels heeft Liverpool de deal via de officiële clubkanalen wereldkundig gemaakt.

Slot heeft grote schoenen te vullen

Artikel gaat verder onder video

Bij Liverpool wacht Slot de loodzware taak om de geliefde Klopp op te volgen. De Duitser maakte in 2015 de overstap van Borussia Dortmund naar de Britse havenstad, waar hij vervolgens negen seizoenen aan het roer stond. In die periode leidde de oefenmeester Liverpool in 2019/2020 naar de eerste landstitel in het Premier League-tijdperk. Ook legden The Reds onder de Duitser voor het eerst sinds 2005 beslag op de Champions League. Andere prijzen die Klopp won in dienst van de Engelsen waren het WK voor clubs, de UEFA Supercup, de FA Cup, het Community Shield en tweemaal de League Cup.

Slot was zelf de afgelopen drie seizoenen werkzaam bij Feyenoord. Daar kwam hij in 2021 binnen en maakte de oefenmeester al snel indruk met aanvallend en verzorgd voetbal. Zijn absolute hoogtepunt bereikte de trainer toen hij de Rotterdammers in zijn tweede seizoen naar het eerste kampioenschap sinds 2017 gidste. Verder wist hij dit seizoen de KNVB Beker te veroveren en zette hij Feyenoord op Europees niveau weer op de kaart door ver te komen in de Conference League en de Europa League, terwijl ook in de Champions League goed spel werd vertoond.

In zijn tijd in De Kuip liet Slot zien een meester te zijn in het smeden van een hecht team. Ieder seizoen moest hij een groot aantal nieuwe spelers inpassen in zijn selectie, maar ieder jaar speelde zijn ploeg binnen de kortste keren weer het spel dat de oefenmeester van zijn ploegen verlangde. Die kwaliteit zal hem op Anfield goed van pas komen, aangezien de selectie van Liverpool met namen als Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Andrew Robertson uit flink wat dragende spelers bestaat die richting het einde van hun absolute top gaan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.