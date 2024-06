Sjoerd Mossou plaatst na promotie NAC pijnlijk screenshot voor Chris Woerts

NAC Breda is terug in de Eredivisie en dat had Chris Woerts niet zien aankomen. De sportmarketeer voorspelde in 2022 dat NAC ‘de eerstvolgende tien jaar’ niet meer zou promoveren. Na de promotie van zondagmiddag trekt journalist en NAC-supporter Sjoerd Mossou een lange neus naar Woerts.

Nadat de overname door City Football Group in het water viel, omdat de speciale aandeelhouder Stichting NOAD het vetorecht gebruikte, voorspelde Woerts dat NAC voor lange tijd veroordeeld zou zijn tot de Keuken Kampioen Divisie. "Ik denk dat ze het in Breda geweldig vinden, maar de eerst komende tien jaar gaan ze niet promoveren", zei hij in een aflevering van Koffie met Chris, een rubriek van Vandaag Inside.

"Daar leg je je dan bij neer. Het is een fantastische club, hoor. Mooie sfeer, goede supporters, fantastisch. Maar City Football Group had met de club de ambitie om naar de Eredivisie te gaan. Er zou geld achter gezet worden. En het is eigenlijk op sentimentele gronden niet gelukt. Nu zijn vijf ondernemers eigenaar van NAC. Dat is dus voer voor onrust”, aldus Woerts destijds.

Onrust was en is er inderdaad nog altijd bij NAC. In de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen zongen de fans nog 'schaam je kapot'. Eerder had teammanager John Karelse een handgemeen met de perschef van NAC en met twee journalisten. In september 2023 werd trainer Peter Hyballa ontslagen omdat hij voor een onveilige werksfeer zou hebben gezorgd bij NAC. Jean-Paul van Gastel was zijn opvolger, maar moet ondanks de behaalde promotie gaan vertrekken.

Evenwel is de voorspelling van Woerts onjuist gebleken. Als nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie mocht NAC deelnemen aan de play-offs, waarin achtereenvolgens Roda JC Kerkrade, FC Emmen en Excelsior werden uitgeschakeld. Na de promotie plaatst Mossou op X een screenshot van een artikel over de voorspelling van Woerts.

