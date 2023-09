Hyballa reageert op aantijgingen na NAC-ontslag: 'Veel onwaarheden'

Peter Hyballa heeft een eerste reactie gegeven op zijn veelbesproken ontslag bij NAC Breda. De club liet weten dat niet de sportieve prestaties maar de sfeer op de werkvloer daarvoor de voornaamste reden vormde, de Duitser heeft echter een andere lezing.

ESPN schrijft dat Hyballa via Hans Kraaij junior reageert op de aantijgingen: "Ik hoef niet na te trappen, maar er zijn veel onwaarheden te lezen." Hij erkent wel enkele spelers voor 'spekkies' te hebben uitgemaakt: "Of ik dit in deze woke-tijd heb moeten doen weet ik niet, maar het is niet meer dan dat", aldus Hyballa.

Daarnaast kwam na het ontslag van Hyballa naar buiten dat hij de selectie van NAC een dag voor een wedstrijd tegen Roda JC aan een zware straftraining zou hebben onderworpen, waarna de vermoeide spelersgroep een dag later een nederlaag leed in Kerkrade. Volgens Hyballa vond de betreffende training echter twee dagen voor het duel plaats, en stond deze onder leiding van zijn assistenten Ton Lokhoff en Rogier Molhoek.

Ondertussen bevindt NAC zich in de woorden van BN De Stem in een 'crisis van de buitencategorie'. De Bredanaars verloren vrijdag onder leiding van interim-trainer Lokhoff met 3-1 van VVV-Venlo. De lokale krant heeft geen goed woord over voor die prestatie: "Het intense elektriciteitsvoetbal van Hyballa is hogeschool vergeleken bij wat een radeloos NAC onder interim-trainer Ton Lokhoff op de mat brengt. Ontluisterend slecht."