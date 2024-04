Derksen heeft groot Feyenoord-nieuws: 'Ik hoorde dat hij de eerste kandidaat is'

Marino Pusic is momenteel de belangrijkste kandidaat om Arne Slot op te volgen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat vertelde Johan Derksen vrijdagavond in Vandaag Inside. Valentijn Driessen bevestigde dat de voormalig assistent van Slot, die momenteel onder contract staat bij Shakthar Donetsk, er inderdaad goed op staat bij de Rotterdamse directie.

Pusic was tussen 1 juli 2018 en 6 mei 2019 hoofdtrainer van FC Twente, alvorens vanaf de zomer van dat jaar als assistent van Slot aan de slag te gaan bij AZ. In het najaar van 2020 kwam echter naar buiten dat Slot in gesprek was met Feyenoord over de functie van hoofdtrainer. Dat schoot bij de club uit Alkmaar in het verkeerde keelgat. Het besloot Slot op non-actief te stellen. Een paar maanden later vertrok ook Pusic uit Alkmaar. Slot en Pusic werden bij Feyenoord herenigd. Laatstgenoemde trok eind vorig jaar de deur van De Kuip achter zich dicht. Hij vertrok naar Shakthar Donetsk om daar als hoofdtrainer aan de slag te gaan.

Met die club staat hij momenteel bovenaan in de nationale competitie. Shakthar Donetsk heeft, met nog zes wedstrijden te gaan, vier punten meer dan nummer twee Dynamo Kyiv. De prestaties van Pusic in Oekraïne blijven niet onopgemerkt, want volgens Derksen is hij nadrukkelijk in beeld om Slot op te volgen bij Feyenoord. “Ik hoorde uit doorgaans een goede bron dat hij Feyenoord de eerste kandidaat die Pusic is, die zit bij Donetsk nu”, zo klonk het vrijdag namens de Snor. “Die heeft met Slot in het begin gewerkt, ook bij AZ.” Driessen kon niet zeggen of het gerucht van Derksen klopt, maar bevestigde wel dat de Rotterdamse clubleiding gecharmeerd is van de voormalig assistent. “Hij staat er wel heel goed op bij de directie ja”, aldus de verslaggever van De Telegraaf.

Pusic heeft bij Shakthar Donetsk nog wel een doorlopend contract. De 52-jarige coach eindigde met Shakthar in een Champions League-groep met FC Barcelona, FC Porto en Antwerp FC op een derde plaats. De Oekraïense topclub ging zodoende door in de Europa League, maar kwam in de tussenronde van dat toernooi niet voorbij Olympique Marseille. Na de 2-2 in de heenwedstrijd waren de Fransen op eigen veld met 3-1 te sterk.

