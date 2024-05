Mogelijk goed nieuws voor Slot bij Liverpool: ‘Ik wil deel uitmaken van alle veranderingen’

Hoewel zegt nog geen nieuws te hebben over zijn contract, wekt hij wel de suggestie bij Liverpool te willen blijven. De verdediger heeft na dit seizoen nog maar een verbintenis voor één jaar, maar wil desondanks deel uitmaken van de transitie die the Reds de komende tijd gaan doormaken na het vertrek van Jürgen Klopp.

“Ik kan je niets vertellen, omdat er geen nieuws is”, geeft Van Dijk aan in gesprek met The Athletic. “Ik denk dat de club vooral druk is met wie de nieuwe manager wordt en dat daar alle focus op ligt. Ik ben hier erg gelukkig, ik hou van de club en dat kun je ook zien. Het is een groot deel van mijn leven. De focus ligt nu op de laatste twee wedstrijden en dan zal de club zich richten op wie de nieuwe trainer wordt. Er zal een grote transitie plaatsvinden en daar ben ik onderdeel van.”

Feyenoord-trainer Arne Slot is volgens de geruchten erg dicht bij de overstap naar Liverpool. “Is hij de nieuwe trainer?”, vraagt Van Dijk. “Tot nu toe zijn het alleen maar geruchten. Wanneer het seizoen voorbij is en er nieuws is, zullen we ons richten op wat er hierna komt. Feit is wel dat er een hoop veranderingen gaan plaatsvinden en dat het interessant wordt. Ik ben hier om daar deel van uit te maken en ik kijk daarnaar uit. Ik ben aanvoerder, dus ik wil helpen, ik ga helpen en ik moet helpen.”

De uitspraken van de aanvoerder van Oranje doen suggereren dat hij ook volgend seizoen onderdeel zal uitmaken van de selectie van Liverpool, ondanks zijn nog kortlopende contract. Van Dijk is hoe dan ook benieuwd naar de toekomst. “Er staan veel veranderingen te gebeuren. Ik zou niet zeggen dat eng het juiste woord is, maar het is wel erg interessant en spannend wat er nu gaat gebeuren”, sluit hij af.

