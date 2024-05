‘Ajax haalde afgelopen zomer twee spelers die helemaal niet zijn gescout’

Ajax heeft afgelopen zomer twee spelers gehaald die niet zijn gescout. Een daarvan is , zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Eerder kwam al naar buiten dat Sven Mislintat als technisch directeur de adviezen van de scouting van Ajax in de wind had geslagen en miljoenen had uitgegeven aan spelers die geen enkele A kregen op de scoutingsrapports. Dat beaamt ook Follow the Money, dat een nog grotere onthulling doet. Volgens het onderzoek zijn er namelijk twee spelers van Ajax die helemaal niet zijn gescout.

Wanneer Ajax Tahirovic koopt voor een bedrag van 7,5 miljoen euro, zal dat bij velen bij de Amsterdamse club als een verrassing zijn gekomen. “De scouts van Ajax moeten de aankoop uit de media vernemen”, leest het. “Met hen is niet overlegd. Er zijn ook helemaal geen scoutingsrapporten over Tahirovic. Toch gaan de directie en de rvc akkoord.” Naast Tahirovic is er volgens FTM nog een aankoop die niet is gescout, maar die wordt niet bij naam genoemd.

In alle aankopen wordt met een kritische vinger gewezen naar Jan van Halst. Hij was namelijk hoofdverantwoordelijk voor het toezicht op transfers en moest Mislintat dus goedkeuring geven voor het afronden van transfers. “Van Halst tikt die deals af: opmerkelijk, aangezien alle spelers negatieve scoutingsadviezen kregen. Follow the Money beschikt over het eindoordeel van alle scoutingsrapporten van Mislintats aankopen: geen van de twaalf spelers had een positieve aanbeveling. Twee spelers werden in alle rapporten te licht bevonden.”

