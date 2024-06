Harde woorden over mogelijke terugkeer Eriksen bij Ajax: ‘Niet aan beginnen, wat heeft hij in Nederland nog te zoeken?’

wordt de laatste maanden regelmatig gelinkt aan een terugkeer bij Ajax. Waar Mike Verweij denkt dat dit een goede zet is, moet Ajax hier volgens Valentijn Driessen niet meer aan beginnen.

“Eriksen wordt in verband gebracht met Ajax, maar volgens mij is dat op dit moment nog niet heel concreet”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Maar dat kan morgen weer anders zijn. Het zou natuurlijk wel een hele goede kracht zijn voor in de Eredivisie.”

Artikel gaat verder onder video

Driessen kan zich totaal niet vinden in de mening van zijn collega. “Dat moet je niet doen. Natuurlijk niet. Bij Manchester United zat hij voornamelijk op de bank. Die hadden geloof ik 120.000 blessures en Eriksen zat negen van de tien keer op de bank. Bij de nummer acht van de Premier League kom je al niet aan de bak, dus wat heb je dan in Nederland nog te zoeken? Daar moet je echt niet aan beginnen.”

De chef voetbal van de krant denkt dat Ajax Eriksen helemaal niet nodig heeft om terug te keren aan de top. “Je wil doorgroeien, dan moet je niet in de categorie Eriksen meer zitten. Ten Hag had ook die gedachte natuurlijk: goed voor de selectie en voor de breedte, een hele goede speler. Maar hij is een goede speler gewéést.” Verweij geeft vervolgens aan dat Ajax wel snel kan groeien, waar Driessen vervolgens weer op inhaakt: “Ajax moet snel groeien, maar dat lukt ook zonder Eriksen wel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale tegen aartsrivaal Manchester United.