Guardiola prijst voormalig Ajax-speler: ‘Hij behoort tot de vijf besten ter wereld op zijn positie’

Manchester City likt de wonden na de met 1-2 verloren FA Cup-finale van zaterdag tegen aartsrivaal Manchester United. Pep Guardiola is na afloop van mening dat voormalig Ajax-verdediger het verschil in de wedstrijd maakte namens United.

Martínez miste een groot gedeelte van het seizoen vanwege blessureleed, maar maakte op 15 mei tegen Newcastle United weer zijn rentree voor United. Tegen City speelde de Argentijn centraal achterin een verdienstelijke wedstrijd en dat levert hem na afloop mooie woorden op van Guardiola.

“Lisandro Martínez behoort tot de vijf beste centrumverdedigers ter wereld. Hij maakte deze wedstrijd het verschil met zijn passes door onze verdediging heen”, wordt de manager van City geciteerd door diverse Engelse media.

Guardiola is opvallend kritisch op zichzelf. “Door mijn beslissingen kwamen we niet in de juiste posities in de aanval. Het is mijn fout, mijn wedstrijdplan was niet goed. Tactisch was het niet goed genoeg, ik was niet goed vandaag”, klinkt het schuldbewust.

