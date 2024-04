Opvallende opstelling Manchester City in Madrid: Guardiola houdt superster op de bank

Manchester City-trainer Pep Guardiola zorgt voor verbazing met zijn opstelling in de kwartfinale van de Champions League tegen Real Madrid. In stadion Santiago Bernabéu zit , afgelopen weekend nog de grote uitblinker in het uitduel bij Crystal Palace (2-4 winst), tot veler verrassing op de reservebank.

Bij absentie van de geblesseerde eerste doelman Ederson Morães, die wel weer plaats neemt op de bank, wordt het doel van de Citizens in Madrid opnieuw verdedigd door de Duitser Stefan Ortega. Voor hem vormen Manuel Akanji, John Stones, Ruben Dias en Josko Gvardiol de defensie. Op het middenveld ruimt Guardiola plaats in voor Rodri, Mateo Kovacic en Bernardo Silva. Voorin wordt spits Erling Haaland vanaf de vleugels ondersteund door Phil Foden en Jack Grealish.

Artikel gaat verder onder video

De Bruyne neemt dus naast onder meer Ederson plaats op de bank. Ook zijn landgenoot Jeremy Doku, wereldkampioen Julián Álvarez en Rico Lewis, die zaterdag nog scoorde op Selhurst Park, moeten genoegen nemen met een reservebeurt.

Opstelling Manchester City: Ortega; Akanji, Stones, Días, Gvardiol; Rodri, Kovacic, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Grealish

Update 20.12 uur: TNT Sports komt met een verklaring voor de opvallende wisselbeurt van De Bruyne: de Belg is ziek en daarom niet in staat om in de basis te beginnen.

Real Madrid

De basisformatie van de thuisploeg kent geen grote verrassingen. Trainer Carlo Ancelotti kiest er in eigen stadion voor om Luka Modric, over wiens toekomst de afgelopen tijd veel te doen was, op de bank te laten beginnen. Clubtopscorer Jude Bellingham lijkt als een soort 'valse 9' in de spits te gaan beginnen. Met routinier Joselu heeft Ancelotti nog een 'pure' spits achter de hand.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Vinícius Júnior, Bellingham, Rodrygo