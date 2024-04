Tuchel vol overtuiging voor Bayern - Real: 'Hij gaat scoren. Ik weet niet hoe, maar het gaat gebeuren'

Bayern München-trainer Thomas Tuchel verwacht een belangrijke rol voor in de heenwedstrijd tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Sterker nog: de Duitse oefenmeester voorspelt op de persconferentie naar aanleiding van het duel dinsdagavond dat Gnabry een doelpunt gaat maken. Dat is opvallend, omdat de aanvaller de laatste vier wedstrijden nog aan zich voorbij moest laten gaan.

Gnabry kwam op 9 april in de uitwedstrijd tegen Arsenal in de kwartfinales van de Champions League voor het laatst in actie. De international had met een doelpunt een belangrijk aandeel in het 2-2 gelijkspel, waarna Bayern München het een week later voor eigen publiek afmaakte. De return tegen Arsenal moest Gnabry wegens een spierblessure echter aan zich voorbij laten gaan, evenals de competitieduels met 1. FC Köln, Union Berlin en Eintracht Frankfurt. Het is dus de vraag in hoeverre Gnabry fit genoeg is voor de kraker tegen Real Madrid. Voor de generale repetitie tegen Eintracht Frankfurt afgelopen zaterdag behoorde hij niet tot de selectie.

Tuchel ging op zijn persconferentie, daags voor het heenduel met Real Madrid, wel in op de fitheid van Matthijs de Ligt, Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jamal Musiala en Leroy Sané. Zij zijn allemaal vraagtekens voor dinsdagavond. Over de blessure van Gnabry repte Tuchel met geen woord, al lichtte hij wel een tipje van de sluier op over diens meespelen. “Gnabry gaat scoren morgen. Het gaat gebeuren. Ik weet niet waarom ik het weet of hoe het gaat gebeuren, maar het gaat gebeuren”, zo voorspelde de keuzeheer. Opvallend. Niet alleen omdat Gnabry de afgelopen weken ontbrak, maar ook als je kijkt naar zijn statistieken dit seizoen. Na zeventien wedstrijden staat de teller op vijf doelpunten. Drie daarvan maakte hij tussen 9 maart en 10 april, dus in vorm was hij voor zijn spierblessure dan wel weer.

Tuchel on having predicted that Serge Gnabry will score tomorrow: "It will happen. I don't know how I know, but it will happen." pic.twitter.com/HpVkGjEP7l — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 29, 2024

