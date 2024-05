Bij Ajax vertrokken Gerry Hamstra kan rentree maken in de Eredivisie

Gerry Hamstra is bij PEC Zwolle in beeld voor de functie van technisch directeur. Dat meldt clubwatcher Merle Heppenhuis van de Stentor donderdagavond althans. Hamstra was tussen april 2021 en april 2023 nog werkzaam bij Ajax, waar hij in eerste instantie de assistent van Marc Overmars was maar na diens plotselinge vertrek deels verantwoordelijk werd voor het technisch beleid in de hoofdstad.

De verantwoordelijk bij PEC Zwolle voor het technisch beleid ligt momenteel bij Mark Coonen, die door de huidige nummer twaalf van de Eredivisie na het vertrek van Marcel Boudesteyn werd aangesteld als tijdelijk technisch manager. “Sindsdien is nog lang onduidelijk geweest wie op de lange termijn verantwoordelijk zou worden voor het technisch beleid van de club. Het stichtingsbestuur moest zich lange tijd nog buigen over een nieuwe bestuursstructuur en was ondertussen de zoektocht naar een kandidaat voor de post van technisch directeur al gestart, nadat er intern niet voldoende vertrouwen was dat Coonen die positie zou kunnen invullen”, zo klinkt het.

Het is de bedoeling dat de nieuwe technisch manager gaat werken naast algemeen directeur Xander Czaikowski. Voor de eerste functie lijkt Hamstra dus de belangrijkste kandidaat te zijn. Hij is sinds zijn vertrek bij Ajax medio 2023 clubloos. Hamstra liet bij zijn vertrek uit Amsterdam weten dat hij als doel heeft om directeur voetbalzaken te worden en ‘alle verantwoordelijkheid te dragen die daarbij hoort’. Dat was bij Ajax niet mogelijk, waardoor hij besloot om zijn tot medio 2024 lopende contract niet uit te dienen. Ruim een jaar later kan hij dus aan de slag bij PEC Zwolle, waar hij in dat geval in de persoon van Johnny Jansen (hoofdtrainer) een goede bekende treft. “Dat is te voorbarig”, wil Hamstra echter niet vooruitlopen op de zaken.

