'Tuchel wil bij Bayern blijven indien bestuur aan drie eisen voldoet'

Thomas Tuchel heeft het bestuur van Bayern München te kennen gegeven onder drie voorwaarden na te willen denken over een langer verblijf. De vijftigjarige oefenmeester leek lange tijd op weg naar de uitgang, maar onder druk van diverse bepalende spelers én na het afketsen van de komst van meerdere gedroomde opvolgers, lijkt de oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Chelsea momenteel de belangrijkste kandidaat voor volgend seizoen.

Tuchel werd in maart 2023 door Bayern aangesteld als opvolger van de ontslagen Julian Nagelsmann. Onder leiding van de Duitser stelde de club alsnog de elfde (!) opeenvolgende landstitel veilig, door Borussia Dortmund op de slotdag van de koppositie te verdrijven. In zijn eerste volledige seizoen slaagde Tuchel er echter niet in om dat kunststukje te herhalen: Bayer Leverkusen ging er - voor het eerst in de clubgeschiedenis - met de Duitse titel vandoor.

Artikel gaat verder onder video

In februari werd al duidelijk dat Tuchel voor een vertrek bij Der Rekordmeister stond. Bayern bleek echter niet succesvol in de zoektocht naar een opvolger. Xabi Alonso besloot in Leverkusen te blijven, terwijl Nagelsmann een streep door een terugkeer zette om ook na het EK aan te blijven als bondscoach van Duitsland. Later zegde ook de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick af, waarna een aantal prominente Bayern-spelers, waaronder Manuel Neuer en Thomas Müller, intern pleitten voor het aanblijven van Tuchel.

Duitse media schrijven dat de trainer daar onder drie voorwaarden mee akkoord wil gaan. Ten eerste zou Tuchel een verlenging van zijn contract, dat loopt tot medio 2025, van het bestuur hebben gevraagd. Ten tweede zou de oefenmeester meer zeggenschap over het transferbeleid hebben geëist én wil hij dat het bestuur volledig achter hem gaat staan. Kan of wil Bayern niet aan één of meerdere eisen voldoen, dan zou Tuchel alsnog willen vertrekken om - bijvoorbeeld - terug te keren in de Premier League.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSG komt na heenduel met Dortmund met verschrikkelijk nieuws: einde seizoen en géén EK

Paris Saint-Germain meldt na de eerste halve finale tegen Borussia Dortmund in de Champions League heel slecht nieuws.