Horrorscenario Dortmund wordt werkelijkheid: Bayern na zinderende slotfase alsnog kampioen van de Bundesliga

Bayern München heeft op bloedstollende wijze geprofiteerd van de misstap van Borussia Dortmund en is voor de elfde keer op rij kampioen geworden van de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch in de basis wist Der Rekordmeister met 1-2 af te rekenen met 1. FC Köln en dat was door het 2-2 gelijkspel van Dortmund tegen Mainz voldoende om de landstitel te veroveren.

Alles wees erop dat het een historische Bundesliga-slotdag ging worden. Dortmund had, doordat Bayern vorige week de mist in ging tegen RB Leipzig, dé ideale kans om de kampioensstreak van Der Rekordmeister na elf jaar te beëindigen. Plotseling stond de ploeg van Edin Tervic op pole postion om de landstitel te veroveren. Tegen Mainz hoefde er alleen maar gewonnen te worden. Maar wie dacht dat er zomaar even gewonnen zou worden door Dortmund, kwam er bedrogen uit. Voor de derde keer dit seizoen werd de koppositie na één speelronde weggeven door BVB.

De thuisploeg kreeg al vroeg in de wedstrijd een dreun toen Andreas Hanche-Olsen voor de openingstreffer zorgde. Die Borussen leken aanvankelijk niet van de leg, want enkele minuten later kon de ploeg alweer orde op zaken stellen toen het een strafschop kreeg. Haller mocht aanleggen, maar faalde oog in oog met Finn Dahmen. Vijf minuten later werden de wolken nog donkerder boven Dortmund toen Karim Onisiwo Mainz zelfs op 0-2 bracht. Inmiddels was Bayern München door een doelpunt van Kingsley Coman op voorsprong gekomen in Köln, waardoor zij virtueel de titel in handen hadden en kreeg Dortmund geen tweede pingel, waar het die wel wilde hebben.

Zinderende slotfase

Een rampscenario dreigde voor de ploeg van onder meer Donyell Malen, maar door een goal van Raphaël Guerreiro was de hoop ineens terug voor de thuisploeg (1-2). Er volgde kans op kans om op gelijke hoogte te komen, maar wonder boven wonder bleef Mainz tot diep in blessuretijd overeind. Met nog tien minuten voor tijd kregen Die Borussen ineens hulp vanuit onverwachte hoek. FC Köln kwam door een strafschop op gelijke hoogte, en zo kantelde het kampioenschap ineens weer de richting in van Dortmund.

Met nog tien minuten te gaan ging Bayern, waar Gravenberch en Mazraoui inmiddels al gewisseld waren, met man en macht op jacht naar de gelijkmaker. In het Signal Iduna Park was de spanning niet meer te houden. Met deze uitslagen zou Dortmund dus met een nederlaag álsnog het kampioenschap binnenslepen. Maar de droom werd twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog teniet gedaan. Jamal Musiala werd de grote held voor Bayern met de winnende goal (zie onder). Ondertussen had Nicolas Sule Dortmund nog wel op 2-2 gebracht, maar dat was niet genoeg. Der Rekordmeister bleef overeind, en mag zich dus opnieuw de beste noemen van de Bundesliga.