Martijn Krabbendam over potentiële Slot-opvolger: ‘Hij staat bij Feyenoord goed aangeschreven’

Maandag dook de naam van Nuri Sahin op als potentiële opvolger van Arne Slot bij Feyenoord. Martijn Krabbendam erkent dat de Turk, die nog één jaar in Rotterdam speelde, een kandidaat is, maar dat de Rotterdammers de tijd willen nemen in de zoektocht naar een nieuwe trainer.

“Ze willen de best mogelijke kandidaat, dus de kans dat er een buitenlandse trainer komt is vrij groot”, aldus Krabbendam bij Voetbalpraat. “De naam van Sahin komt nu via social media aan de oppervlakte en dan ga je bellen. Hij is een interessante optie en hij staat bij Feyenoord goed aangeschreven. Als een beloftevolle coach en als een potentiële kandidaat. Hij is natuurlijk wel 35, dus als hij komt dan moet er wel een goede, ervaren assistent bijkomen.”

Volgens Krabbendam is de trainersloopbaan van Sahin bijzonder op gang gekomen. “Hij speelde bij Antalyaspor en hij werd van de een op de andere dag door de directeur gevraagd of hij trainer wilde worden. Hij was geloof ik een weekendje naar Duitsland, de trainer werd eruit gegooid, hij kwam terug en een dag later stond hij voor de spelersgroep waar hij eerst mee in de kleedkamer zat. Dat heeft hij best goed gemanaged in alle eerlijkheid.”

Als hoofdtrainer van Antalyaspor haalde hij Alfosn Groenendijk naar Turkije. “En als je Groenendijk over hem hoort praten, dan is hij zeer enthousiast. Sahin is een jonge en ambitieuze trainer en hij past wel in het profiel van wat Feyenoord zoekt”, erkent Krabbendam.

Sahin ruilde in januari zijn rol als hoofdtrainer bij Antalyaspor in om assistent-trainer bij Dortmund te worden, waarmee hij in de Champions League-finale staat. “Hij doet wel veel bij Dortmund, maar dat gebeurt wel vaker met assistenten dat ze veel mogen doen. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat hij als hoofdcoach toch even naar teruggaat naar Dortmund. Het is zijn club en die wilde hij helpen. Maar in elk interview zegt hij dat hij op eigen benen wil staan en het liefst in de Champions League. Feyenoord biedt hem die kans, want die spelen acht wedstrijden Champions League volgend seizoen en ik denk wel dat hij een van de belangrijkste kandidaten is”, besluit Krabbendam.

