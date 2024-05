Ronald Koeman reageert niet enthousiast op Sahin, maar stelt Feyenoord andere kandidaat voor

Ronald Koeman zou Marino Pusic een logische opvolger van Arne Slot bij Feyenoord vinden, zo heeft de bondscoach van het Nederlands elftal maandagavond aangegeven in het programma Veronica Offside. Op de naam van Nuri Sahin die valt, reageert de oud-trainer van Feyenoord minder enthousiast.

Koeman geeft in het programma Veronica Offside aan dat hij niet gek opkijkt dat clubs, in dit geval Ajax (Francesco Farioli) en Feyenoord (Sahin) uitkomen bij jonge trainers: "Waarom niet? Ook de trainers zullen gescout zijn door de mensen die daarover beslissen", geeft de bondscoach aan. De 61-jarige trainer reageert echter niet enthousiast op de suggestie van Sahin, die door verschillende media aan Feyenoord wordt gelinkt, maar waarvoor vanuit Rotterdam nog geen concrete interesse is.



"Sahin, die jij net noemde Wilfred, is volgens mij nog nooit ergens hoofdtrainer geweest", geeft Koeman aan, waarna Jan Boskamp het moet verbeteren: "Hij is in Turkije hoofdtrainer geweest", doelt Boskamp op Sahin zijn dienstverband bij Antalyaspor. Vervolgens noemt Koeman een, in zijn ogen, betere kandidaat: “Ik zou Marino Pusic ook geen slechte keuze voor Feyenoord vinden."

Artikel gaat verder onder video

Pusic is in de afgelopen weken meermaals gelinkt aan Feyenoord, maar het is onduidelijk of de oud-assistent van Slot daadwerkelijk op de lijst met potentiële trainers heeft staan. Momenteel is Pusic actief in Shakhtar Donetsk, waarmee hij onlangs kampioen werd.

