Te Kloese blij met aanwinst Feyenoord: ‘Hebben er alle vertrouwen in’

Dennis te Kloese is erg blij met de komst van Brian Priske naar Feyenoord. Hoewel de algemeen directeur nog niet zeker weet of de Deen het net zo goed zal doen als zijn voorganger Arne Slot, is het vertrouwen groot na de grondige scouting die is verricht.

Te Kloese vertelt in gesprek met Voetbal International dat Priske erg grondig is gescout door Feyenoord. “We doen aan data-scouting, aan video-scouting en we doen live-scouting. Die drie elementen staan centraal, en natuurlijk bij de ene wat meer dan bij de ander. Maar we zijn gedurende het seizoen bijvoorbeeld ook vier keer in Praag geweest, om Brian Priske tijdens een wedstrijd te observeren.” Volgens de bestuurder was de trainer daar zelf niet van op de hoogte. “Anders krijg je geforceerd gedrag.”

Artikel gaat verder onder video

“Of we het vertrek van iemand als Arne Slot goed gaan opvangen, zal moeten blijken. Daar is het nu gewoon nog te vroeg voor”, stelt Te Kloese. “Maar op basis van alle factoren die we hebben kunnen onderzoeken, zijn we wel vol vertrouwen. Priske is ook in de afgelopen vijf jaar succesvol geweest, zowel bij Sparta Praag als bij FC Midtjylland. In die tijd heeft hij ook ongetwijfeld dingen meegemaakt, waar hij van heeft geleerd. En met zijn ervaring komt hij bij ons binnen.”

De werkwijze van Priske zal logischerwijs verschillen van die van Slot, weet ook de algemeen directeur. Toch zullen de grote lijnen hetzelfde blijven. “Qua spelopvatting in balbezit en balverlies zal hij mogelijk wat andere nuances aanbrengen, maar dat de stijl en het idee van Feyenoord niet verloren gaat is duidelijk. En daar hebben we natuurlijk wel op geselecteerd. Maar wat ik zojuist ook probeer aan te geven: gelukkig blijft veel bij Feyenoord om de trainer heen intact. En dat geeft vertrouwen, want het is gewoon niet zo makkelijk om goede mensen te vervangen, of dat nou een speler, trainer of iemand van bijvoorbeeld de performance afdeling is.”

“Daarom zijn we ook zo bezig geweest met successieplanning bij Feyenoord”, licht hij toe. “Dat we niet bij een vertrek van één iemand als een kaartenhuis in elkaar knallen. Toch snap ik zeker wel alle vragen over de periode met een nieuwe trainer, want er komt een nieuwe fase aan. De lat ligt hoog, dat is onveranderd, maar we hebben er alle vertrouwen in. En we gaan Brian helpen waar dat nodig is, met zijn allen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Hancko wil nog steeds naar Atlético, gat van tien miljoen euro tussen vraagprijs Feyenoord en laatste bod'

Feyenoord-verdediger Dávid Hancko staat nog altijd open voor een transfer naar Atlético Madrid, schrijft de Italiaanse transferjournalist Matteo Moretto.