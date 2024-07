NAC klopt weer aan bij Feyenoord en wil talentvolle verdediger huren

NAC wil met nog een Feyenoorder naar Breda halen, zo weten 1908.nl en Voetbal International. De verdediger verlengde recent zijn contract tot medio 2026. De promovendus zou ook graag Shiloh ’t Zand in het Rat Verlegh Stadion verwelkomen.

Toungui is momenteel met het eerste elftal van Feyenoord op trainingskamp in het Oostenrijkse Saalfelden. Of hij ook tijdens het seizoen deel zal uitmaken van de selectie van Brian Priske, zal nog moeten blijken. Er zijn namelijk meerdere clubs met belangstelling voor de Belg, waarvan NAC als eerste concreet is geworden.

Volgens 1908.nl zouden de Bredanaars momenteel bezig zijn met het voorbereiden van een voorstel voor een verhuurperiode. Overigens is Tsoungui niet de enige optie voor de promovendus. VI meldt namelijk dat NAC ook kijkt naar Teun van Grunsven van FC Den Bosch.

Tsoungui maakte afgelopen zomer de transfervrije overstap van Brighton & Hove Albion naar Feyenoord. De Belg werd daarop direct gestald bij partnerclub FC Dordrecht. Namens de Keuken Kampioen Divisie-club kwam hij dertig keer in actie. Daarin wist de verdediger één keer te scoren en gaf hij ook één assist.

