NAC heeft Feyenoorder in beeld als vervanger Omgba, onderhandelingen in volle gang Frank Hoekman 25 juli 2024, 14:06 Foto: © Imago/realtimes NAC Breda onderhandelt met Feyenoord over een tijdelijke overstap van Meer info

' href="https://www.fcupdate.nl/voetballers/shiloh-t-zand">Shiloh 't Zand. De 21-jarige middenvelder komt in Rotterdam-Zuid niet in aanmerking voor een basisplaats en moet in Breda de opvolger worden van , die druk bezig is zijn recordtransfer naar KAA Gent af te ronden.

1908.nl maakte woensdagavond als eerste melding van de onderhandelingen tussen Feyenoord en NAC over 't Zand. Een dag later wordt de berichtgeving van de site bevestigd door Voetbal International. Het weekblad meldt dat de Bredanaars de financiële meevaller die het aanstaande vertrek van Omgba betekent, wil aanwenden om 't Zand naar Breda te halen.

Bovendien is er volgens het weekblad voor NAC ook om een andere reden noodzaak om een extra middenvelder aan de selectie van trainer Carl Hoefkens toe te voegen. De promovendus kan voorlopig nog niet beschikken over Clint Leemans, zo weet verslaggever Joost Blaauwhof. De oud-speler van onder meer VVV-Venlo en PEC Zwolle kwam afgelopen zomer transfervrij over van het Deense Viborg FF, maar kwam door een hardnekkige blessure dit kalenderjaar nog niet in actie voor de Brabanders. Door een 'fikse terugslag' in zijn revalidatie dreigt de 28-jarige Leemans er nog maanden uit te liggen.

Feyenoord voegde de geboren Rotterdammer 't Zand in 2010 toe aan de jeugdopleiding, maar in Rotterdam-Zuid wacht hij nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht. Afgelopen seizoen maakte 't Zand indruk in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij een jaar op huurbasis uitkwam voor FC Dordrecht. Namens de verrassende nummer vier van de eindrangschikking kwam de middenvelder tot elf doelpunten en vier assists, waardoor hij uitgeroepen werd tot talent van het jaar op het tweede niveau. Het contract van 't Zand bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2028.

