Recordtransfer NAC gaat tóch door na spoedvergadering tussen directie en rvc

NAC Breda gaat tóch afscheid nemen van de veelbesproken , zo meldt De Telegraaf woensdagmiddag. De 21-jarige aanvallende verkast voor een recordbedrag naar het Belgische KAA Gent. Aan de overstap ging een heuse soap vooraf, die dinsdagavond ten einde kwam na een spoedoverleg tussen de directie en de rvc van NAC.

Omgba haalde vorige week in een interview met dezelfde krant ongenadig hard uit naar de beleidsbepalers bij NAC, die hem zijn lucratieve overstap zouden misgunnen. Omgba stelde in België 'vijftien keer zoveel' te kunnen verdienen als in Breda het geval is en dat NAC hem in eerste instantie had toegezegd mee te werken aan een transfer. "Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan", brieste de speler pnder meer.

Maandag meldde De Telegraaf vervolgens dat de deal alsnog rond was, maar later op de avond stond de deal ineens tóch weer 'op klappen'. NAC zou namelijk op het laatste moment hebben geëist dat Gent de overeengekomen transfersom in één keer zou overmaken, in plaats van in termijnen te betalen.

Dinsdagavond heeft er volgens Telegraaf-verslaggever Mike Verweij een 'spoedoverleg' tussen de directie en de raad van commissarissen van NAC plaatsgevonden en is besloten akkoord te gaan met een betaling in drie termijnen. NAC ontvangt direct 1,3 miljoen euro, vóór 1 juli 2025 een volgende betaling van 1 miljoen euro en uiterlijk 1 juli 2026 de resterende 570.000 euro. Bovendien kan de club nog een bedrag van 300.000 euro aan 'min of meer gegarandeerde' bonussen tegemoet zien, waardoor de totale som op 3,17 miljoen euro uitkomt. Daarmee stoot Omgba Nemanja Gudelj van de troon als duurste NAC-speler ooit. De Serviër leverde de club elf jaar geleden 3 miljoen euro op toen hij werd verkocht aan AZ.

NAC kan in de toekomst bovendien mogelijk nóg een keer cashen. De promovendus heeft namelijk ook nog een doorverkooppercentage van tien procent van de transfersom die Gent in de toekomst voor de speler zou kunnen ontvangen weten te bedingen. Omgba heeft inmiddels het trainingskamp van NAC in Zeeland verlaten en zal later vandaag de medische keuring in Gent ondergaan. Doorstaat hij die, dan tekent de middenvelder een contract tot medio 2028.

