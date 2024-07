Sterspeler van NAC haalt gigantisch hard uit naar Pierre van Hooijdonk: ‘Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan!’

heeft tegenover De Telegraaf ongenadig hard uitgehaald naar de clubleiding van NAC Breda. De sterspeler van de promovendus is woedend op zijn club, nadat NAC een bod van 2,5 miljoen euro van KAA Gent op de middenvelder afwees. Ook Pierre van Hooijdonk krijgt een waanzinnige veeg uit de pan van de 21-jarige Belg.

NAC lichtte vrijdag de eenzijdige optie in het contract van Omgba, waardoor hij tot de zomer van 2026 vastligt in Breda. De middenvelder is woedend, omdat de club hem hierdoor een transfer ontneemt naar KAA Gent, waar hij ‘vijftien keer zoveel kan verdienen’. NAC had in eerste instantie beloofd om mee te werken aan een transfer.

“NAC is tijdens de onderhandelingen gestart met het opzoeken van de publiciteit en daarom doe ik nu ook mijn verhaal. Ik zou willen zeggen: stop met spelletjes spelen. Probeer mij niet te managen, maar ga NAC managen en probeer er een stabiele club van te maken, waar een professionele topsportcultuur gaat heersen. Ik krijg sterk het gevoel dat NAC mij als een product ziet”, haalt de Nederlandse Kameroener hard uit.

Dit gevoel ontstond door uitspraken van commissaris technische zaken Van Hooijdonk. “Hij zegt dat dit puur zakelijk is. Je ziet ook hoe ze met Jean-Paul van Gastel omgingen. Ze gunden hem de transfer naar Besiktas niet, maar namen later alsnog afscheid. En assistent-trainer Rogier Molhoek werd via de telefoon ontslagen. Ik ben een gevoelsmens en ik vind dit helemaal niks”, gaat hij verder.

Omgba wil dolgraag naar Gent, maar mag dus hoogstwaarschijnlijk niet weg bij NAC. Omgba trekt de vergelijking met Van Hooijdonk, die als speler van Nottingham Forest maanden staakte om een transfer af te dwingen. “Met het in het openbaar moeten aanbieden van excuses aan Maurice Steijn heeft hij al laten zien niet met mensen te kunnen omgaan. Ik ben transfervrij naar NAC Breda gekomen, heb altijd alles voor de club gegeven en bijgedragen aan de promotie. Nu krijg ik te horen dat het puur business is. Door de handelswijze van de club heeft Gent de stekker uit de transfer getrokken. Ik adviseer spelers niet naar NAC te gaan”, zegt de woedende middenvelder, die 'misselijk wordt van het gedrag van de mensen bij NAC'.