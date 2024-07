Transfer Omgba naar Gent op klappen na niet nagekomen afspraak NAC, arbitragezaak dreigt

De transfer van leek maandagmiddag zo goed als rond, maar de deal staat maandagavond op klappen, zo weet De Telegraaf. NAC zou de betaling namelijk op een andere manier verlangen dan eerder werd afgesproken. KAA Gent is inmiddels doorgeschakeld naar een alternatief.

Omgba raakte vorige week in opspraak wegens de uitspraken die hij deed aan het adres van NAC en Pierre van Hooijdonk nadat ze hem niet naar Gent wilden laten vertrekken. In gesprek met De Telegraaf raadde hij spelers aan niet naar Breda te komen. Een straf voor de Belg volgde, maar na een dreigende arbitragezaak ging de promovendus toch in gesprek met de Gentenaren.

Artikel gaat verder onder video

Maandagmiddag werd een akkoord gemeld over een transfer van de aanvallende middenvelder, waaraan NAC een bedrag van 2,8 miljoen euro plus 300.000 in zo goed als gegarandeerde bonussen zou overhouden. Inmiddels zou de deal zijn geklapt, zo weet de ochtendkrant. In tegenstelling tot de eerder gemaakte afspraken zouden de Bredanaars het vaste transferbedrag in één keer willen ontvangen. Daarop besloten de Belgen door te schakelen.

Bij Gent gaat men ervan uit dat de raad van commissarissen van NAC technisch directeur Peter Maas heeft opgedragen de deal te laten klappen. Door het mislopen van de transfer zijn de Belgen inmiddels doorgeschakeld. Zij zetten nu in op Mathias Delorge van STVV. Doordat NAC een optie in het contract van Omgba heeft gelicht die volgens diens advocaat zonder riante salarisverhoging onrechtmatig is, lijkt het er sterk op dat er een stap naar de arbitragecommissie genomen zal worden.

