Onrust in Breda: NAC deelt straf uit, maar arbitragezaak lijkt aanstaande

Het is onrustig bij promovendus NAC Breda. Zaterdag haalde een van de betere spelers van de Brabantse club, , in gesprek met De Telegraaf vernietigend uit naar de beleidsbepalers van De Parel van het Zuiden. NAC heeft Omgba naar aanleiding van het interview maandagochtend een straf opgelegd, weet Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof.

Omgba ging in gesprek met journalist Mike Verweij van De Telegraaf, nadat NAC vrijdag de eenzijdige optie in het contract van Omgba besloot te lichten. Volgens Omgba is de gelichte optie niet rechtsgeldig, maar dat zit volgens de Brabantse club anders in elkaar. De middenvelder is in ieder geval woedend op technisch directeur Peter Maas en adviseur Pierre van Hooijdonk, omdat de club hem hierdoor een transfer ontneemt naar KAA Gent, waar hij ‘vijftien keer zoveel kan verdienen’. NAC zou volgens Omgba in eerste instantie hebben beloofd om mee te werken aan een transfer.

NAC Breda heeft het veelbesproken interview van de 21-jarige voetballer ook gelezen. Toen Omgba maandagochtend aankwam op het trainingsveld in Zundert, werd hij volgens Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof stevig aan de tand gevoeld. Omgba is een interne straf opgelegd naar aanleiding van zijn uitlatingen. NAC wil geen openbaarheid geven over de inhoud van die sanctie.

De kans bestaat dat Omgba met zijn entourage een arbitragezaak gaat starten, aangezien volgens hen de optie die gelicht is door NAC Breda niet rechtsgeldig is: "NAC denkt juridisch zeer sterk te staan en is niet bereid mee te werken aan - geforceerde - transfer onder drie miljoen euro", weet Blaauwhof tot slot te melden.

