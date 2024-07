Derksen: 'Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land?'

Nederland is uitgeschakeld op het EK en daarmee komt ook een einde aan het Nederlandse volksfeest dat zich de afgelopen weken afspeelde in Duitsland. Gedurende het EK werd Oranje gesteund door een groot legioen, dat ook veel lof oogstte in het buitenland. Toch heeft Johan Derksen geen moment de behoefte gevoeld om tussen de fans te staan.

Beelden van het Oranje-legioen dat feestvierde met de muziek van Rob Kemps gingen de hele wereld over. Kemps werd zelfs door CNN geïnterviewd over zijn hit Links Rechts. Hij zei dat het speciaal blijft om te zien wat zijn muziek teweegbrengt en dat ‘iedereen’ deel wil uitmaken van de Oranjegekte. Derksen reageert bij Vandaag Inside: “Dit is te gek voor woorden. Wat voor indruk krijgt de wereld van ons land, met dit soort beelden? Rob zegt dat iedereen er deel van wil uitmaken, maar dan ben ik zeker de uitzondering.”

Artikel gaat verder onder video

René van der Gijp lacht: “Dalijk denken die Amerikanen dat al die mensen voor Rob Kemps komen. Maar die mensen komen gewoon voor die wedstrijd.” Dick Advocaat, die bondscoach was van Oranje tijdens het EK 2024, betwijfelt of de spelers veel hebben meegekregen van de massale steun. “Je krijgt er niet heel veel van mee. In Portugal (EK 2004, red.) was het ook redelijk druk, maar je zit in het spelershotel en je komt bijna niet buiten. Ik vind het wel geweldig om te zien. Het is echt geweldig wat de fans gedaan hebben dit EK.”

