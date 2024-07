NOS Studio Fußball haalt uit naar Oranje-international: ‘Dit kan niet in het Nederlands elftal’

heeft het niet laten zien dit EK, zo is de conclusie aan tafel bij NOS Studio Fußball. De dertigjarige spits kreeg dit EK veel vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman, maar heeft dat niet kunnen terugbetalen. Theo Janssen vindt dat Memphis gefaald heeft op het EK, terwijl Youri Mulder het wandeltempo van hem hekelt.

“Als je kijkt naar de creatieve spelers die we in dit elftal hebben, of waarvan wij verwachten dat ze creatief zijn, die hebben het niet laten zien”, begint Janssen. “Gakpo nog een beetje, dat is de uitzondering. De rest is eigenlijk wel tegen gevallen. Memphis heeft heel veel vertrouwen gekregen dit toernooi, heeft eigenlijk gefaald. Dat kunnen we wel zeggen. Hij heeft het niet goed gedaan.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens de oud-middenvelder had Koeman sneller terug moeten vallen op een van de andere spitsen. “Dan heb je andere spitsen erachter zitten met Zirkzee, Brobbey en Weghorst en die hebben eigenlijk veel te weinig minuten gemaakt. Zeker als je kijkt naar het spel van Memphis.”

Jeroen Stekelenburg weet dat de bondscoach heel erg voorstander is om vast te houden aan bepalende spelers. “Je kunt dat te lang vinden natuurlijk, zeker in het geval van Memphis zijn er heel veel mensen die dat te lang vinden. Simons heeft in het kalenderjaar 2023 elke wedstrijd een basisplaats gehad. Heel veel mensen zeiden al: dat gaat hem nooit worden in het Nederlands elftal. Hij hoopt op een aantal spelers, waar hij extra kwaliteiten in ziet, dat die het voor hem zouden gaan doen. Dat is niet gebeurd", beseft hij.

Combinatie Simons en Memphis ‘niet ideaal’

Janssen snapt wel dat Koeman op een gegeven moment heeft gekozen voor Simons als tien in Oranje. “Alleen als je kijkt naar de combinatie Simons en Memphis, dat is niet ideaal. Memphis is een speler die heel veel in de bal speelt en eigenlijk in dezelfde ruimte komt te spelen als Simons graag doet.”

Wat was dan wel de oplossing geweest? “Dan kun je daar beter een lopende middenvelder hebben, die iedere keer dat Memphis in de bal komt in zijn ruimte komt. Dat gebeurde helemaal niet. Daarom verbaasde het mij gisteren ook, dat als je kijkt naar Gakpo en Malen in de eerste helft: hoe vaak zijn zij diepgegaan in de eerste helft?”, erkent Janssen.

Te lang vertrouwen gehouden in Memphis

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt vervolgens hoeveel van de zes wedstrijden Memphis uiteindelijk goed heeft gespeeld. “Een halve misschien?”, reageert Janssen. “Dan is het achteraf toch wel gek dat hij zoveel vertrouwen in Memphis heeft gehouden?”, vraagt Van Ramshorst zich af. “Dat vind ik ook. Er zijn heel veel mensen die het al veel langer zeggen”, erkent tafelgenoot Youri Mulder, die zelf al langer opperde om met Weghorst in de spits te spelen.

“In ieder geval niet met Memphis in de spits. Je weet dat als je heel lang niet speelt, en geblesseerd bent, dat het dan een tijd duurt voordat je er weer helemaal bent. In de oefenwedstrijden was hij er wel, maar dat is toch een heel ander niveau ten opzichte van een EK. In de spits kom je in de duels, in sprints waar je net tekortkomt. Je moet honderd procent zijn", beseft Mulder.

Er wordt vervolgens door Van Ramshorst gevraagd waarom Memphis dat niet kan. “Hij is gewoon niet in vorm", reageert Mulder. "Je merkt ook in het wegkomen, in het lopen, in de explosiviteit die je dan hebt, dan kom je steeds een beetje tekort. Het gaat in een wandeltempo om iemand af te jagen. Dit kan niet in het Nederlands elftal zo”, aldus de oud-spits, die het vervolgens probeert te verklaren. “Misschien is hij op dat moment gewoon moe en heeft hij de inhoud niet omdat hij ook gewoon een hele tijd niet gespeeld heeft. Nu moet hij in een keer in drie weken zes wedstrijden spelen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van de Ven valt stil na geschiedenisvraag van Brit: perszaal barst in lachen uit

Micky van de Ven krijgt onbedoeld de lachers op zijn hand na een vraag van een Britse journalist.