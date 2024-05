Trainerskandidaat Feyenoord lijkt niet aan overstap te denken: 'Normaal gesproken blijf ik hier'

Marino Pusic lijkt niet te verwachten op korte termijn trainer van Feyenoord te worden. De Nederlands-Bosnische coach was eerder assistent van de vertrokken Arne Slot, maar denkt niet dat hij hem op zal volgen.

In oktober 2023 vertrok Pusic bij Feyenoord, om trainer te worden bij het Oekraïense Shaktar Donetsk. Gaan werken in een land dat in oorlog is, kan toch gerust als een opvallende keuze worden bestempeld. “Werkelijk niemand heeft me geadviseerd om naar Oekraïne te gaan” vertelt Pusic bij De Gelderlander. “Mijn vrouw niet, mijn kinderen niet, niemand. Maar ik ben een gevoelsmens en zag dit als een enorme uitdaging. Daarom ben ik gegaan.”

De coach voelt zich op zijn plek en is tot nu toe vrij succesvol met Shaktar: Pusic werd landskampioen en versloeg bijvoorbeeld FC Barcelona met 1-0 in de Champions League. “Dat was een wereldwedstrijd. Het is sowieso een fantastisch seizoen geweest, van de laatste achttien competitiewedstrijden hebben we er zeventien gewonnen. Een clubrecord. En als Real Madrid de Champions League wint, zijn we rechtstreeks geplaatst voor dat toernooi het komend seizoen.”

Pusic lijkt dus niet van stoeltje te willen wisselen en de overstap naar Feyenoord te willen maken. Bovendien heeft de coach nog een tweejarig contract in Oekraïne. “Ik heb het enorm naar mijn zin. Ik weet dat mijn naam ook bij Feyenoord rondzingt. Mooi om te horen en in de voetballerij is niets onmogelijk. Maar normaal gesproken zit ik nog twee jaar hier.”

