EK pool 2024 invullen: tips bij het voorspellen van de uitslagen, topscorer en winnaar

Het EK komt eraan en dat betekent voor veel voetbalfans weer het invullen van een pool. Wil jij bovenaan eindigen in jouw poule? In dit artikel zetten we handige tips op een rijtje.

Tip 1: weet waar je aan begint

Weet je weinig van voetbal? Doe dan eerst wat onderzoek naar de krachtsverhoudingen. Je kunt hier bijvoorbeeld in één oogopslag zien welke landen favoriet zijn in hun verschillende poules en welke landen de grootste kans maken om het EK te winnen.

Tip 2: voorspel vaak 1-0, 2-1, 2-0 en 1-1

Artikel gaat verder onder video

Een paar jaar geleden zette de UEFA de meest voorkomende uitslagen op EK’s op een rijtje. Daaruit bleek dat 1-0, 2-1, 2-0 en 1-1 de meest voorkomende uitslagen zijn, in die volgorde. Met het correct voorspellen van een wedstrijd met veel doelpunten kun je een gat slaan met je tegenstanders in de pool, maar de kans is een stuk groter dat je te hoog inzet.

Op het EK 2021 werd 142 keer gescoord, een gemiddelde van 2,78 doelpunten per wedstrijd. Dat was meteen een record voor een EK. Dat het aantal doelpunten toenam in 2021 is ook te verklaren doordat er sinds dat jaar meer deelnemers zijn (24) en daarmee grotere krachtsverschillen. Dat kan dus een blijvende ontwikkeling zijn. Op vorige EK's lag het gemiddelde lager (2,12 in 2016, 2,45 in 2012, 2,48 in 2008).

De meest voorkomende uitslagen op EK's

Resultaat Aantal keer voorgekomen 1-0 65 2-1 58 2-0 48 1-1 43 0-0 30 3-0 25 3-2 18 3-1 15 2-2 8 4-1 5 4-0 5 3-3 4 5-0 4 4-2 4 Alle overige uitslagen 5

Tip 3: Kijk naar de meest waarschijnlijke uitslag

Wil je systematisch te werk gaan, dan kun je bij een willekeurige bookmaker per wedstrijd nagaan wat wordt gezien als de meest waarschijnlijke uitslag. Dat is de uitlag met de laagste quotering, waar je dus het minste geld voor terugkrijgt. Bij Polen – Nederland is dat bijvoorbeeld 0-1 voor Nederland, met een quotering van 7.00. Daarna volgen 1-1 en 0-2 (allebei 7.50).

Tip 4: De uiteindelijke EK-winnaar

Door de bookmakers wordt Engeland gezien als meest waarschijnlijke winnaar van het EK, maar de term 'topfavoriet' is overdreven. Het verschil met vicewereldkampioen Frankrijk is niet zo groot. Kijkend naar de quoteringen kan de volgende indeling worden gemaakt:

Favorieten: Engeland, Frankrijk

Serieuze kanshebbers: Duitsland, Portugal, Spanje

Outsiders: Italië, Nederland, België

Alle andere landen wordt geen serieuze kans toegedicht om het EK te winnen. Behalve naar de bookmakers kan ook worden gekeken naar de voorspelling van Opta: volgens het statistiekenbureau heeft Engeland een kans van 19,9 procent op de titel, gevolgd door Frankrijk met 19,1 procent. Hieruit valt dus op te maken dat er een kans van 61 procent is dat Engeland en Frankrijk allebei naast de titel grijpen, dus staar je niet blind op wie bovenaan staat. Het correct voorspellen van de kampioen is vaak goed voor een karrenvracht aan bonuspunten en dus bij uitstek een manier om het verschil te maken.

© Imago

Tip 5: hoe kies je de topscorer?

Bij veel pools kun je ook de topscorer voorspellen. Bij de bookmakers zijn Kylian Mbappé (Frankrijk) en Harry Kane (Engeland) de favorieten om als topscorer te eindigen. Outsiders zijn Cristiano Ronaldo (Portugal), Romelu Lukaku (België) en Jude Bellingham (Engeland).

Bij het voorspellen van de topscorer komt een aantal dingen kijken. Allereerst is het verstandig om de poules te bekijken waarin de mogelijke topscorers zich bevinden. Denk je dat zijn land relatief makkelijke wedstrijden heeft en dus veel kan scoren, of zijn de tegenstanders juist stugger?

Een andere factor is het aantal wedstrijden dat een land naar jouw verwachting gaat spelen op het EK. Er is geen troostfinale, dus alleen de twee finalisten spelen het maximale aantal van zeven wedstrijden.

Verder is het vaak aan te raden een spits te kiezen die de strafschoppen neemt voor zijn land, want zeker na de intrede van de VAR vormen strafschoppen een significant percentage van het aantal doelpunten op eindtoernooien. Op het WK 2022 ging het om tien procent.