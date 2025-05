Van Persie verklapt nieuwe basisspeler bij Feyenoord: 'Of het zijn laatste wedstrijd in De Kuip wordt?'

Feyenoord begint woensdag met als basisspeler aan het thuisduel met RKC Waalwijk, zo verklapt trainer Robin van Persie daags voor de wedstrijd op de persconferentie. De linksback moest de afgelopen wedstrijden, tot zijn eigen ongenoegen, plaatsnemen op de bank omdat Van Persie koos voor zijn concurrenten Gijs Smal en Hugo Bueno.

Van Persie kan tegen de nummer zeventien van de ranglijst geen beroep doen op de geschorste In-beom Hwang. Datzelfde lot dreigde voor rechtsback Givairo Read, die zondag tijdens de 2-3 nederlaag tegen PSV in de slotfase met rood van het veld werd gestuurd. De tuchtcommissie sprak Read dinsdag echter vrij, waardoor hij woensdag 'gewoon' aan de aftrap zal verschijnen, bevestigt Van Persie.

"Ik ben vooral blij dat Read er weer bij is, morgen. Dat was nog even de vraag", zegt Van Persie. De andere backpositie wordt dus bekleed door Hartman: "Q zal morgen in de basis starten", verklapt de trainer. Wie Hwang gaat vervangen wil Van Persie echter niet vertellen: "Hwang is een hele goede voetballer, dat is wel duidelijk. Morgen speelt iemand anders op die positie. Die keuze hebben we al gemaakt, maar die houd ik nog wel even voor me. Ik wil niet alles prijsgeven."

Van Persie: 'Had net zo goed voor de andere twee kunnen kiezen'

Verderop komt Algemeen Dagblad-verslaggever Mikos Gouka nog even terug op de basisplaats voor Hartman. "Dat betekent drie linksbacks in drie wedstrijden, als ik goed heb meegeteld", zegt Gouka. "Ja, dat klopt", bevestigt Van Persie. "Luxe, hè? We hebben drie goede linksbacks, dat heb ik nu al vaker in de mond genomen. Maar ik begrijp ook heel goed dat, als je voor de één kiest, dat je net zo goed voor de andere twee had kunnen kiezen. Voor de continuïteit is het misschien logischer dat je twee keer of drie keer voor één bepaalde back kiest. Maar nu, rekening houdend met meerdere dingen, kies ik voor Q."

Staat Hartman voor laatste wedstrijd in De Kuip?

Gouka doet vervolgens een gooi naar de 'meerdere dingen' die hebben geleid tot de basisplaats van Hartman. "Het heeft niks te maken met het feit dat het zijn laatste wedstrijd zou kunnen zijn in De Kuip?" Dat is volgens Van Persie niet het geval: "Hij ligt nog een jaar vast, Q. Dus wij gaan er met elkaar vanuit dat hij hier voorlopig nog is. Als er in de tussentijd iets verandert, dan is dat zo. Maar hij is een speler van ons en krijgt morgen zijn kans weer, dus ik denk voor hem een mooi moment."

