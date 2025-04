Hartman onthult afspraak met Feyenoord: 'Slaat nergens op hoe het in de media staat!'

houdt alle opties open voor zijn persoonlijke toekomst. De linksback van Feyenoord heeft zich gestoord aan de berichtgeving over een mogelijk vertrek. “Hoe abrupt het in de media is gekomen afgelopen week slaat nergens op”, zegt Hartman na de 0-1 overwinning van Feyenoord op AZ.

“Je hebt mij niet gehoord over vertrekken”, stelt Hartman, wiens contract in de zomer van 2026 afloopt. “Ik ben net weer lekker in het Feyenoord-shirt en ik heb het héél erg naar mijn zin bij Feyenoord. Ik ben heel blij dat ik weer kan spelen en geniet van elke minuut.”

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer was Hartman dicht bij een transfer naar Chelsea, maar door een zware knieblessure viel die overstap in het water. Op dit moment houdt hij zich niet bezig met een transfer. “Ik heb inderdaad met Dennis te Kloese gesproken en we hebben afgesproken dat hij mij lekker met rust laat en ik lekker ga voetballen, zoals ik nu aan het doen ben. Na het seizoen gaan we kijken en alle opties zijn gewoon nog open. Daar hoort een contractverlenging ook nog bij. Hoe abrupt het in de media is gekomen afgelopen week slaat nergens op.”

LEES OOK: Hans Kraay junior: 'Hoeveel heb jij gekost? Bizar koopje!'

Hartman doelt waarschijnlijk op berichtgeving van Voetbal International. Clubwatcher Martijn Krabbendam schreef dat 'de kans groot is' dat Hartman kiest voor een nieuwe werkgever.

Voorlopig is Hartman blij om weer te kunnen voetballen, nu hij is hersteld van zijn knieblessure. Tegen AZ stond hij voor de derde keer negentig minuten op het veld sinds zijn rentree. “Daar ben ik heel blij mee. Ik geniet echt van elke minuut en elke week gaat het een stukje beter. Vandaag ging het volgens mij ook weer prima. Langzamerhand kom ik er weer lekker in.”

Doet Quilindschy Hartman er goed aan om bij Feyenoord te blijven? Laden... 93.4% Ja 6.6% Nee 61 stemmen

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-middenvelder Jakub Moder kon zijn familie in één klap schathemeltje rijk maken. 🔗

👉 Besiktas-trainer Ole Gunnar Solskjaer zou gecharmeerd zijn van een spits van Feyenoord. Er wordt ingezet op een huurdeal met optie tot koop. 🔗

👉 Na zijn terugkeer bij Feyenoord veranderde het gedrag van Robin van Persie, zo zag zijn vrouw Bouchra van Persie. 🔗

👉 Napoli wordt al langere tijd in verband gebracht met Igor Paixão. De interesse lijkt steeds serieuzer te worden. 🔗

👉 Dit gebeurt niet vaak: Robin van Persie gaat uitgebreid in op een transfergerucht 🔗