Feyenoorder ontvangt appje van Chelsea: 'Ze hebben nog steeds interesse in me'

bevestigt dat Chelsea serieus in de markt is geweest voor hem. In de winterstop meldde de Premier League-club zich voor de linksback van Feyenoord, maar een transfer was toen nog niet bespreekbaar. Hartman bleef bij Feyenoord en stond wel open voor een zomerse transfer, maar een ernstige blessure gooide roet in het eten.

Hartman is zondag aanwezig bij Goedemorgen Eredivisie en wordt door presentatrice Fresia Cousiño Arias gevraagd naar de belangstelling uit Londen. “Ik denk dat ze me nu niet willen hebben, maar ze wilden me wel heel graag hebben”, geeft hij toe. “In de winter is dat al begonnen. Ze zijn toen naar Feyenoord gekomen. Ik wilde het zelf eigenlijk niet op dat moment.”

Artikel gaat verder onder video

Met het oog op zijn sportieve carrière was de timing voor een transfer nog niet goed, zo schatte Hartman in. “Ik was pas net doorgebroken en speelde pas een half jaar alles. Ik had het Nederlands elftal gehaald, het EK kwam eraan, dus er was niet echt sprake van. Feyenoord gaf ook duidelijk aan dat ze ervoor open zouden staan in de zomer, maar in de winter nog totaal niet.”

Chelsea bleef geïnteresseerd en meldde zich in de voorbije maanden opnieuw. “Ze wilden me heel graag hebben en ik stond er ook zeker voor open. Maar ik blijf nu lekker bij Feyenoord en dat vind ik ook prima. Ik denk wel dat er een grote kans was dat het gebeurd was. Chelsea heeft me veel sterkte gewenst en gezegd dat de interesse niet stopt.“ Hartman moet mogelijk tot 2025 wachten voordat hij weer in actie kan komen.

