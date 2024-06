Youp van 't Hek maakt Van Gaal woest met grap in eindshow: 'Hoe kun je dit nou zeggen?'

Louis van Gaal is niet blij met de manier waarom cabaretier Youp van ’t Hek een grap over hem maakte tijdens één van zijn laatste shows. De voormalig oefenmeester van onder andere Bayern München, AZ en het Nederlands elftal tikte Van ’t Hek in een-op-een gesprek voor VARAgids op de vingers.

“Het grapje dat ik je zogenaamd aanbood om je biografie te schrijven en dat sloeg jij af met de woorden: die biografie moet wel over míj gaan! Ja het was een grapje. Maar je bevestigt de mening van de media over mij met zo’n grap. En daarom was ik boos. Je bevestigt wat de media denken of schrijven”, aldus Van Gaal over de grap van de cabaretier.

Artikel gaat verder onder video

Van ’t Hek kreeg na afloop wel een kus op het hoofd van Van Gaal, maar de voetbalicoon legt uit dat hij niet de sfeer wilde verpesten. “Dat wel, maar dat was op je verjaardag in Carré. Dan ga je de sfeer niet verpesten. Maar toen dacht ik echt: hoe kan je dat nou zeggen? Want ik ben juist het tegenovergestelde. Dat hoop ik, maar daar twijfel ik nu aan. Jij zou mij beter moeten kennen dan de media.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers binnen te druppelen.