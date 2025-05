Feyenoord voert gehate maatregel door voor topper tegen PSV

In De Kuip zullen er zondag tijdens Feyenoord - PSV netten langs het veld hangen. Dat maakt Feyenoord bekend via de kanalen van de club. Het is niet voor het eerst dat Feyenoord de maatregel toepast; ook bij andere belangrijke wedstrijden dit seizoen hingen de netten er al.

De aanleiding voor de netten is een incident tijdens de Klassieker tegen Ajax in 2023. Davy Klaassen kreeg tijdens zijn bezoek aan De Kuip een aansteker naar zijn hoofd gegooid. Het achterhoofd van de Ajacied bloedde hevig en de wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd.

Feyenoord maakt sindsdien vaker gebruik van de netten, om te voorkomen dat er opnieuw voorwerpen op het veld belanden. Eerder in dit seizoen werden de netten uit de kast gehaald voor De Klassieker en de Champions League-wedstrijden. Aan alle zijden zullen netten hangen tijdens de belangrijke topper.

De wedstrijd lijkt voor Feyenoord de laatste kans om nog aanspraak te maken op de tweede plaats en dus directe Champions League-kwalificatie. PSV staat met nog drie wedstrijden te gaan vijf punten voor. Mocht Feyenoord verliezen, dan kan nummer vier FC Utrecht ook nog gelijk komen in punten en wordt de Europa League een reëel gevaar. Voor PSV zou de wedstrijd cruciaal kunnen zijn in de titelstrijd. Ajax staat met vier punten voorsprong bovenaan.

