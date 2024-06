'De kogel is nu écht door de kerk: Kylian Mbappé heeft contract getekend bij Real Madrid'

Het mocht even duren maar de kogel is nu toch echt definitief door de kerk. Na het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland speelt in Spanje voor Real Madrid. Dat laat Fabrizio Romano weten in een tweet over de vliegensvlugge Franse aanvaller. Mbappé vertrekt transfervrij naar de kersverse Champions League-winnaar.

“Kylian Mbappé naar Real Madrid, HERE WE GO! Elk document is getekend, verzegeld en afgerond”, zo schrijft de Italiaanse transferjournalist op X. “Real Madrid kondigt Mbappé volgende week aan als nieuwe speler na het winnen van de Champions League. Mbappé maakte zijn beslissing in februari; hij kan nu beschouwd worden als nieuwe speler van Real.”

