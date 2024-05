'Na Chelsea nóg een Engelse grootmacht geïnteresseerd in Feyenoord-back Quilindschy Hartman'

Feyenoord-back staat volgens The Telegraph in de belangstelling van Arsenal. Daarmee zijn The Gunners, na stadgenoot Chelsea, de tweede Engelse grootmacht die interesse toont in de verdediger die vanwege een zware knieblessure zowel het Europees Kampioenschap als een deel van het volgend seizoen zal moeten missen.

Hartman, wiens Feyenoord-contract nog twee jaar doorloopt, liep eind maart in het thuisduel van zijn club met FC Utrecht de kwetsuur op die zijn seizoen - en een deel van het volgende - dus in één klap beëindigde. Een maand later werd duidelijk dat de linksback, die in oktober vorig jaar met een doelpunt debuteerde in Oranje in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk (1-2 verlies), voor die tijd gesprekken had gevoerd met Chelsea over een zomerse overstap. Dat werd later door de speler zelf bevestigd voor de camera's van ESPN.

Volgens The Telegraph is Hartman bij Arsenal, dat afgelopen seizoen lang meedeed om de landstitel maar die uiteindelijk aan Manchester City moest laten, van plan de verdediging op de lange termijn te versterken. "Arsenal gaat zijn herstel met interesse volgen", weet de krant. Overigens is de Feyenoorder niet de enige Eredivisiespeler die de Londenaren op de korrel hebben: "Ajax-tiener Jorrel Hato (18) wordt door de club als een exciting prospect gezien die zowel als linksback als centraal achterin kan spelen."

Het voordeel dat Hartman ten opzichte van Hato heeft, is dat hij een 'pure' linksback is. In de huidige Arsenal-selectie wordt de positie afwisselend bekleed door Oleksandr Zinchenko, Jakub Kiwior en Takehiro Tomiyasu. In de voorbereiding op het huidige seizoen kwam ook voormalig Ajacied Jurriën Timber regelmatig in actie aan de linkerkant van de defensie, maar hij raakte in het eerste competitieduel met Nottingham Forest zwaar geblesseerd. Daarnaast is ook Timber 'van nature' een centrale verdediger.

