Ramaj lijkt transfer naar Engelse topclub te kunnen vergeten: 'Akkoord met Villarreal in de maak'

lijkt een transfer naar Chelsea te kunnen vergeten. The Blues werden eerder deze week genoemd als mogelijke bestemming voor de Duiste keeper, die bij Ajax verrassend op de bank is beland omdat Francesco Farioli vooralsnog de voorkeur geeft aan Remko Pasveer. Inmiddels is Chelsea echter dichtbij de komst van Filip Jørgensen, de 22-jarige keeper van Villarreal.

Dat meldt transferspecialist Fabrizio Romano althans. De Spaanse subtopper zou een eerste bod ter hoogte van 20 miljoen euro naast zich neer hebben gelegd, maar inmiddels een verbeterd voorstel van Chelsea hebben ontvangen. De deal tussen beide clubs bevindt zich daardoor in een afrondend stadium, weet de Italiaan. Met de speler zelf is Chelsea al akkoord over een contract, voegt Romano daaraan toe.

Jørgensen (22) werd geboren in het Zweedse Lomma, maar beschikt over de Deense nationaliteit en speelt ook voor dat land zijn jeugdinterlands. De 1.90 meter lange doelman verhuisde op elfjarige leeftijd naar Spanje, waar hij een jaar later werd opgenomen in de jeugdopleiding van Villarreal. Bij El Submarino Amarillo maakt hij sinds 2020 deel uit van de eerste selectie, als reserve achter huidig Ajax-keeper Gerónimo Rulli. Afgelopen seizoen veroverde Jørgensen een basisplaats en heeft hij zich dus in de kijker gespeeld bij Chelsea. In Londen moet de Deen de concurrentiestrijd aangaan met de Serviër Djordje Petrovic, die afgelopen seizoen eerste keus was. Verder heeft trainer Enzo Maresca ook de beschikking over de Spanjaarden Robert Sánchez en Kepa Arrizabalaga. Laatstgenoemde keert deze zomer terug van een verhuur aan Real Madrid.

De afgelopen week was de keeperskwestie hét onderwerp van gesprek rond Ajax. Dinsdag bracht Voetbal International naar buiten dat Farioli voor de veertigjarige Pasveer leek te gaan kiezen. Gisteren (donderdag) kreeg de routinier in de voorrronde van de Europa League tegen FK Vojvodina inderdaad de voorkeur boven Ramaj, die bij een goed bod zou mogen vertrekken. Dinsdag werd al duidelijk dat onder meer Chelsea de keeper op het verlanglijstje had staan, net als een aantal niet bij naam genoemde Spaanse clubs. Later werd ook Manchester City genoemd als mogelijke bestemming voor de 22-jarige Duitser. Ramaj ligt bij Ajax nog vast tot medio 2028.

🚨🔵 EXCL: Chelsea are closing in on Filip Jørgensen deal, as agreement with Villarreal is at final stages.



Chelsea have improved their proposal after initial bid worth €20m and they’re just discussing deal structure with Villarreal.



Jørgensen has already agreed on contract. pic.twitter.com/Ld3sWw9XQh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2024

