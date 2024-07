'Na Chelsea denkt ook tweede Engelse grootmacht aan Ajax-keeper Ramaj'

Ajax-keeper mag zich niet alleen in de belangstelling van Chelsea verheugen, maar staat ook op de radar van regerend Engels kampioen Manchester City. Dat meldt Voetbal International-verslaggever Tim van Duijn woensdag in de podcast TransferPioniers.

Ramaj veroverde afgelopen seizoen een basisplaats bij Ajax toen concurrenten Gerónimo Rulli en Jay Gorter wegvielen met blessures. De 22-jarige Duitser, die in de zomer van 2023 door zijn landgenoot Sven Mislintat voor vijf miljoen euro werd weggeplukt bij Eintracht Frankfurt, maakte doorgaans een solide indruk en leek ook in het nieuwe seizoen te kunnen rekenen op een basisplaats.

Niets bleek echter minder waar: dinsdag onthulde Van Duijn dat Francesco Farioli, de nieuwe trainer van Ajax, routinier Remko Pasveer als eerste keeper aan gaat wijzen. Een bittere pil voor Ramaj, die geen enkel begrip voor de beslissing van de Italiaan zou kunnen opbrengen en zijn zinnen zou hebben gezet op een vertrek uit Amsterdam. Het financieel geplaagde Ajax zou zelf óók openstaan voor een vertrek van de Duitser, wat de nodige euro's op zou moeten leveren om de selectie van Farioli verder te versterken.

Dinsdag kwam al naar buiten dat zowel Chelsea als een aantal niet bij naam genoemde Spaanse clubs Ramaj graag zouden zien komen. Van Duijn zegt in bovengenoemde podcast er van overtuigd te zijn dat Ramaj deze zomer gaat vertrekken uit Amsterdam. "Nee, ik heb nog niet concreet een beeld welke club het wordt, volgens mij is er ook nog geen bod binnen bij Ajax. Maar ik durf er wel aan dat hij weg is bij Ajax, de komende weken. Dat zal inderdaad de Premier League zijn, of een Spaanse club, maar welke weet ik niet. Ik weet wel dat hij is bekeken door Manchester City en dat Chelsea hem op de korrel heeft, maar er zullen er wel meer geïnteresseerd zijn", aldus Van Duijn.

