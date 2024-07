‘Ramaj heeft geen begrip voor keuze Farioli en wil per direct weg bij Ajax’

wordt komend seizoen definitief eerste keuze onder de lat bij Ajax, zo weet ESPN. kan niet leven met deze beslissing en zou hebben aangegeven per direct weg te willen uit Amsterdam.

Dinsdagochtend kwam Voetbal International al met de suggestie dat Francesco Farioli zeer waarschijnlijk voor Pasveer zou kiezen als eerste doelman. Inmiddels zouden bronnen aan ESPN hebben laten weten dat de Italiaanse keuzeheer deze beslissing aan zijn doelmannen heeft gecommuniceerd. Dat is niet bij iedereen goed gevallen.

Ramaj ontwikkelde zich afgelopen seizoen tot steunpilaar in een zwak Ajax. Velen gingen er dan ook vanuit dat hij ook komend seizoen zeker zou zijn van zijn plek onder de lat, maar niets blijkt minder waar. De Duitse doelman heeft totaal geen begrip voor de keuze van Farioli om de veertigjarige Pasveer eerste doelman te maken en heeft laten weten per direct te willen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. Dinsdagmiddag kwam al naar buiten dat er verschillende Spaanse clubs zijn die de sluitpost willen huren, terwijl ook Chelsea naar hem zou hebben geïnformeerd.

Het vertrek van Ramaj zou betekenen dat Jay Gorter komend seizoen tweede keuze is bij Ajax. De doelman stond afgelopen seizoen twaalf duels onder de lat in Amsterdam, maar raakte zijn plek na een blessure kwijt aan de Duitser. Een andere optie als tweede doelman is Jeffrey de Lange, die moet overkomen van Go Ahead Eagles. Mocht Gorter toch geen tweede doelman worden bij Ajax, wil ook hij vertrekken. De vierde keeper die onder contract staat bij Ajax, Gerónimo Rulli, heeft al langer een vertrekwens.

