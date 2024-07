'Ajax gaat voor Eredivisiekeeper bij vertrek Ramaj: oude bekende moet tweede man achter Pasveer worden'

Ajax gaat deze zomer mogelijk afscheid nemen van doelman , en zou zijn vertrek willen opvangen met de komst van . De 26-jarige sluitpost zou moeten overkomen van Go Ahead Eagles en in Amsterdam als stand-in moeten fungeren voor routinier Remko Pasveer, die van trainer Francesco Farioli de voorkeur lijkt te gaan krijgen als eerste keeper.

Pasveer verdedigde afgelopen vrijdag het doel van de Amsterdammers toen die de voorbereiding op het echte werk afsloten met een oefenwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus. De veertigjarige keeper vervulde zijn taak met verve en behoedde Ajax vooral in de tweede helft meermaals voor een tegentreffer, waardoor de 1-0 die Carlos Forbs vlak voor rust maakte uiteindelijk de eindstand zou blijken.

Een dag eerder mocht de 22-jarige Ramaj, die vorig seizoen uitgroeide tot eerste keeper van de Amsterdammers, het doel verdedigen tegen Al-Wasl, dat met 2-1 werd verslagen. Het lijkt een teken aan de wand dat Pasveer de talentvolle Duitser in de pikorde voorbij is en komende donderdag het doel zal gaan verdedigen als het thuisduel met FK Vojvodina in de voorrondes van de Europa League op het programma staat. Ramaj zou daardoor zelfs mogen uitzien naar een nieuwe werkgever.

Ajax kan vanwege de financiële malheur elke euro aan transferinkomsten namelijk wel gebruiken. Farioli zou zijn elftal graag op meerdere posities versterken, maar mocht tot op heden enkel Bertrand Traoré als nieuwe aanwinst verwelkomen. Een deel van het bedrag dat Ramaj op zou moeten brengen, zou moeten worden geherinvesteerd in de komst van een nieuwe tweede doelman "die in de rug van Pasveer klaargestoomd kan worden voor het grote werk", schrijft Voetbal International. Daarom zou de club dus aan De Lange denken, die afkomstig is uit de Ajax-jeugd en vorige week tegenover De Stentor nog ontkende over een terugkeer op het oude nest te hebben gesproken.

