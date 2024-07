Vermeend Ajax-target ontkent gesprekken over transfer: 'Ik ben daar oprecht niet geweest'

Ajax werd begin deze maand gelinkt aan Go Ahead Eagles-keeper , maar die ontkent tegenover De Stentor met de Amsterdammers te hebben gesproken over een transfer. De 26-jarige sluitpost is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en zou bij die club in beeld zijn als tweede keeper, mocht deze zomer vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

De Lange liep vanaf 2006 rond op De Toekomst, maar verruilde Ajax in de zomer van 2017 voor (Jong) FC Twente. In Enschede debuteerde hij in het betaald voetbal, maar slaagde de keeper er niet in een basisplaats te veroveren. Bij Go Ahead, dat hem in 2022 losweekte bij Twente, lukte dat wél. De Lange maakte afgelopen seizoen indruk bij de nummer negen van de Eredivisie door in 34 wedstrijden elf keer zijn doel schoon te houden. Mede daardoor wisten de Deventenaren zich via de play-offs voor de voorronde van de Conference League te plaatsen, daarin wacht later deze maand een tweeluik met het Noorse SK Brann.



Begin juli meldde Voetbal International dat Ajax De Lange op de korrel heeft als nieuwe tweede keeper, achter de onbetwiste eerste keus Diant Ramaj. Die positie wordt nu nog ingenomen door de Argentijn Rulli, die echter teveel verdient om de bank warm te houden en daarom deze zomer zou kunnen vertrekken uit Amsterdam. Om De Lange los te weken zou Ajax overigens wel met Go Ahead om tafel moeten, aangezien de keeper in Deventer nog vastligt tot medio 2026.

De Stentor confronteert De Lange met de geruchten over een terugkeer naar Amsterdam, waar de keeper 'zelfs al meerdere keren op de koffie zou zijn geweest', maar stuit op een ontkennend antwoord. "Ik drink geen koffie", glimlacht De Lange. "Nee, nee, nee, grapje hoor. Ik ben daar oprecht niet geweest en voel me bij Go Ahead ook gewoon goed. Volgende week spelen we Europees, dat is toch fantastisch?" Mocht het voor het sluiten van de markt tóch tot een vertrek komen, dan hebben de Eagles de opvolger van De Lange overigens al in huis. De Duitser Luca Plogmann maakte afgelopen seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht een uitstekende indruk en keerde deze zomer terug in Deventer. "We hebben zijn contract verlengd en daarna is hij verhuurd aan Dordrecht. Daarmee hebben we voorgesorteerd op een eventueel vertrek van Jeffrey", wordt technisch manager Paul Bosvelt door de regionale krant geciteerd.

