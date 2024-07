‘Ajax komt in zoektocht naar tweede doelman uit bij Eredivisie-uitblinker’

Ajax heeft op de korrel, zo weet Voetbal International. De sluitpost van Go Ahead Eagles moet in Amsterdam de nieuwe tweede keuze onder de lat worden. Momenteel wordt die rol vervuld door , maar die lijkt te gaan vertrekken uit Amsterdam.

Volgens VI is het nog altijd niet duidelijk wie tweede doelman achter Diant Ramaj wordt bij Ajax. Rulli zou namelijk geen trek hebben in een nieuw seizoen als tweede keuze achter de Duitser, terwijl hij ook voor Ajax te veel verdient om hem in die rol aan te houden. Een vertrek van de Argentijn is dus waarschijnlijk.

Als Rulli daadwerkelijk vertrekt uit Amsterdam, zal Ajax een nieuwe tweede doelman willen aantrekken. Eén van de opties die in de Johan Cruijff ArenA wordt genoemd, is De Lange. De sluitpost doorliep zijn jeugdopleiding bij Ajax en kende een goed seizoen. Toch zal Go Ahead Eagles hem niet zomaar laten gaan, want hij heeft nog een contract voor twee seizoenen.

De Lange maakte afgelopen seizoen indruk met Go Ahead Eagles. De Deventenaren eindigden op de negende plaats in de Eredivisie en wisten zich via de play-offs vervolgens te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League. De doelman kwam in alle competities 38 duels in actie. Daarin hield hij elf keer zijn doel schoon en moest hij 51 tegendoelpunten incasseren.

