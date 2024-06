Justin Bijlow wordt enorm voor schut gezet: groot leedvermaak onder voetbalsupporters

is vrijdag voor schut gezet door De Speld, een satirisch online nieuwsmedium. De doelman van het Nederlands elftal heeft het afgelopen seizoen langdurig last gehad van een blessure en dat is niet voor het eerst in zijn loopbaan. Tóch gaat de keeper van Feyenoord mee naar het EK, waar De Speld met een artikel op in besloot te spelen.

Bijlow (26) kampte, door een pijnlijk moment in de uitwedstrijd van Feyenoord bij AZ, lange tijd met een voetblessure. Het is niet de eerste keer dat de doelman langdurig uitgeschakeld is geweest door een kwetsuur, want daar heeft de geboren Rotterdammer in de afgelopen seizoenen veel mee geworsteld. Ondanks al de negativiteit, die rondom zijn persoon is ontstaan door het blessureleed, heeft bondscoach Ronald Koeman de Feyenoorder opgenomen in zijn EK-selectie.

De Speld besloot daarop in te spelen en publiceerde vrijdag een artikel, dat tot veel hilariteit heeft geleid bij voetbalsupporters: "Bijlow scheurt stemband bij inzingen EK-nummer Larger Than Life", is de kop van het artikel van De Speld, dat daarmee verwijst naar de blessure geschiedenis van Bijlow en het nummer dat Armin van Buuren en Chef'Special donderdag uitbrachten over het Nederlands elftal.

Het bericht wordt vrijdag massaal gedeeld op sociale media en zorgt voor veel hilariteit onder voetbalsupporters: "Briljant dit", schrijft iemand onder meer op X. Hahaha, veeg mij op, draag mij weg", schrijft een ander op hetzelfde medium.

