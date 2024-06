Frenkie de Jong vol onzekerheid over EK in Duitsland, Koeman is 'bereid om risico's te nemen'

Het is nog niet zeker of op tijd fit is voor de eerste wedstrijd van Oranje tijdens het Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland. Op zondagmiddag heeft de Nederlandse spelmaker een update gegeven over zijn fysieke situatie. De Jong weet nog niet of hij de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK gaat halen.

“We hebben een traject voor ogen, maar het zal ervan afhangen hoe de enkel zich houdt of ik op tijd fit zal zijn”, vertelt De Jong tegenover De Telegraaf. “Ik werk nu nog individueel, daarna moet ik instromen in de groep en dan toewerken naar een situatie waarin ik speelminuten kan maken. Dat zou inderdaad ook tijdens het toernooi kunnen zijn. Er zijn geen harde deadlines, maar er moet uitzicht blijven op deelname aan wedstrijden. Anders heeft het geen zin te blijven.”

Bondscoach Ronald Koeman is bereid risico’s te nemen, zo laat hij weten. “Het belangrijkste voor mij is dat het niet een chronische enkelblessure wordt. Daar is nu nog geen sprake van en daarom ben ik ook niet geopereerd aan de enkel. Ja, het is mijn derde enkelblessure dit seizoen, ook nog aan dezelfde enkel, maar er is geen sprake van instabiliteit. Alleen de tweede keer ben ik misschien te vroeg begonnen en zat de blessure nog in m'n hoofd.”

Op 16 juni speelt het Nederlands elftal de eerste groepswedstrijd van het EK tegen Polen in Hamburg. “Natuurlijk is 16 juni omcirkeld. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik er dan bij ben. Ik heb wel een reële kans om een rol te spelen tijdens het toernooi, anders zou ik mij hier niet gemeld hebben”, aldus De Jong tegenover ESPN.

"Ik kan nog niet zeggen of ik de eerste EK-wedstrijd ga halen" 😬🟠 — ESPN NL (@ESPNnl) June 2, 2024

