'Feyenoord biedt 5 miljoen euro voor potentieel Eredivisie-talent van het jaar'

Feyenoord heeft zich officieel gemeld bij FC Groningen om over te nemen, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. De 21-jarige middenvelder kreeg eerder op de dinsdag te horen dat hij is genomineerd voor de titel Talent van het Jaar in de Eredivisie.

'Meerdere bronnen' bevestigen tegenover Boualin dat Feyenoord inmiddels een eerste bod heeft neergelegd om Valente komende zomer naar De Kuip te halen. Dat zou rond de vijf miljoen euro liggen, terwijl FC Groningen zou denken aan een bedrag tussen de zes en tien miljoen euro en 'geen haast heeft met een mogelijke verkoop van Valente'.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Vaart tipt Ajax: 'Ik zou hem oppikken én zeggen dat hij woensdag niet zijn best moet doen'

Een akkoord tussen Feyenoord en Valente lijkt weinig problemen op te gaan leveren, weet Boualin. "Feyenoord heeft de afgelopen periode al veel contact gehad met de entourage van Valente, om daar de interesse duidelijk kenbaar te maken. Het heeft de in Groningen geboren rechtspoot met Italiaanse roots enorm gevleid, waardoor hij liever vandaag dan morgen nog naar Feyenoord wil. Het ligt ook in de lijn der verwachtingen dat de Rotterdammers er met Valente zelf vrij snel uit gaan komen", schrijft de journalist.

LEES OOK: Boskamp zet vraagtekens bij Feyenoord-target: 'Van mij mag hij komen, maar...'

Valente was dit seizoen in 31 Eredivisiewedstrijden tweemaal trefzeker namens FC Groningen en gaf daarnaast zeven assists. De middenvelder behoort tot de vijf genomineerden voor de prijs van Talent van het Jaar in de Eredivisie, die is vernoemd naar Johan Cruijff. De andere vier kanshebbers zijn Paxten Aaronson (FC Utrecht), Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Jorrel Hato (Ajax) en Givairo Read (Feyenoord).

Wie wordt @eredivisie Johan Cruijff Talent van het Jaar? ✨



💎 Paxten Aaronson

💎 Jakob Breum

💎 Jorrel Hato

💎 Givairo Read

💎 Luciano Valente — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2025

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Opmerkelijke beelden uit Feyenoord-café tijdens Ajax - NEC 🔗

👉 ‘Hij wordt de opvolger van Paixão, die voor de hoofdprijs vertrekt’ 🔗

👉 Carola Schouten meldt zich bij Feyenoord: 'Ik ben het niet met ze eens, hoop dat het niet meer hoeft' 🔗

👉 Zaakwaarnemer onthult: hier speelt De Vrij volgend seizoen 🔗

👉 'Schot in de roos' bij Feyenoord: 'Hij is snel in de hiërarchie gestegen' 🔗