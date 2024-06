Italië komt snelste EK-doelpunt ooit te boven en worstelt zich langs Albanië

Italië is het verdedigen van zijn EK-titel begonnen met een 2-1 zege op Albanië. Een klap in het gezicht na 22 seconden wisten de Italianen binnen het kwartier om te draaien tot de eindstand van dit duel. Albanië wist via Nedim Bajrami het snelste EK-doelpunt ooit te maken, maar het was onvoldoende om ook voor een enorme stunt te zorgen. Alessandro Bastoni en uitblinker Nicolo Barella bezorgden Italië de belangrijke drie punten in poule B.

Koud was er begonnen in het Signal Iduna Park in Dormund of de ingooi van Italië-back Federico Dimarco werd door de Albanese aanvaller Nedim Bajrami onderschept en in de korte hoek achter doelman Gianluigi Donnarumma binnengeschoten. Het betekende direct het snelste doelpunt van een Europees Kampioenschap ooit en de zeer verrassende voorsprong voor de Albanezen.

Artikel gaat verder onder video

Het antwoord van het elftal van bondscoach Luciano Spalletti liet niet snel op zich wachten. Nadat de Azzuri van de eerste schrik waren bekomen, leidde een ingestudeerde corner tot de gelijkmaker. Bij de tweede paal werd gedecideerd binnengekopt door Inter-verdediger Alessandro Bastoni. Vijf minuten later was het duel volledig gekanteld. Een andere Inter-uitblinker was verantwoordelijk voor het tweede Italiaanse doelpunt. Nicolo Barella stond op de goede plek om de bal kiezelhard achter de kansloze Albanese doelman Thomas Strakosha te schieten: 2-1.

Diezelfde Strakosha was later in het eerste bedrijf zeer belangrijk met zijn reddingen. Zijn vingertoppen en de paal weerhielden Davide Frattesi van score en zijn voeten keerden een harde inzet van Gianluca Scamacca, de spits van Italië die in Nederland nog 11 duels speelde voor Jong PSV en PEC Zwolle. Lorenzo Pellegrini had op slag van rust ook de derde Italiaanse goal kunnen maken, maar zijn kopbal miste de juiste richting.

Albanië had al zijn kruit al na 22 tellen verschoten zo leek het. Jasir Asani probeerde het wel met de rust in zicht, maar zijn poging was te veel uit de richting om echt gevaarlijk te worden. Op het uur kwam de bedrijvige vleugelspeler Federico Chiesa dichtbij een derde treffer namens Italië, maar zijn schot ging maar nipt langs de verkeerde kant van de paal. Ruim twintig minuten later belandde een rush van Dimarco in de handen van Strakosha, waarmee de Italiaanse wapenfeiten uit de tweede helft wel geteld waren.

Albanië wist totaal geen vuist te maken in aanvallend opzicht, maar had in blessuretijd zomaar een punt aan dit duel over kunnen houden, waren het niet dat invaller Rej Manaj zijn inzet voorlangs zag rollen. Daar had de Braziliaanse coach Sylvinho (onder meer oud-speler van Arsenal en FC Barcelona) plots voor een stuntje kunnen zorgen met zijn Albanië. Italië wist uiteindelijk vrij eenvoudig stand te houden zonder echt te imponeren en mag zich zodoende in puntenaantal nestelen naast koploper Spanje. Met het onderonsje tussen de Zuid-Europese landen in het vooruitzicht is het vooral Italië dat blij zal zijn dat de eerste drie punten in de tas zitten. Albanië zal tegen Kroatië alle zeilen bij moeten zetten om niet al na drie pouleduels huiswaarts te keren. Een record heeft het in ieder geval te pakken: het vroegste doelpunt ooit op een EK. Het zal het thuisfront nog trotser maken dan ze al zijn.