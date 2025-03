Imposante Italiaan kan switchen naar Nederland: 'Als de KNVB me belt...'

speelde vrijdagavond nog namens Jong Italië tegen Jong Oranje (1-2 nederlaag), maar zou in de toekomst het shirt van Nederland kunnen dragen. De verdediger van Hellas Verona heeft een Nederlandse moeder. In een interview met ESPN laat hij weten een interlandswitch niet uit te sluiten.

“Ik versta een beetje Nederlands, maar spreek liever Engels”, vertelt hij. “Mijn moeder is geboren in Nederland. Ik heb ook nog veel familie daar, zoals mijn oom, tante, neven en nichten. Nederland is een mooi land en ik ga er graag heen. Ik was er een paar dagen geleden toen mijn opa overleed. Als kind ging ik er vaker heen. Toen had ik meer vrije tijd, nu is het door het voetbal wel iets lastiger.”

Artikel gaat verder onder video

Ziet Coppola het zitten om voor Nederland uit te komen? "Het is niet mijn keuze. Als ik een belletje van de KNVB krijg, dan voel ik me zeker gevleid. We zullen het zien." Een van zijn tegenstanders van vrijdag kent hij goed. “Twee jaar geleden speelde Luciano Valente nog voor ons. Hij speelde bij FC Groningen ook met een van mijn huidige ploeggenoten, Tomás Suslov.”

LEES OOK: In dit scenario kan Dean Huijsen toch nog voor Nederland uitkomen

“Of ik opensta voor Nederland? We zullen het zien. Ik voel me zelf wel Italiaan, maar ik ben ook half Nederlands. Ik spreek de taal niet zo goed, maar misschien is dit een kans om beter Nederlands te leren. Maar we zullen het zien.”

Coppola is 21 jaar en heeft een indrukwekkende fysiek. Hij is 1.92 meter lang en geldt als vaste waarde bij Hellas Verona. De halve Nederlander vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 12,1 miljoen euro.

🇮🇹 Wist je dat M̶a̶r̶c̶o̶ ̶A̶s̶e̶n̶s̶i̶o̶ Diego Coppola een Nederlandse moeder heeft? 😜



"Als ik een belletje van de KNVB krijg? Wie weet." 😉 — ESPN NL (@ESPNnl) March 22, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee schrikt van actie Memphis Depay: 'Dat kost €160.000'

Verbazing bij Vandaag Inside over een kostbare actie van Oranje-international Memphis Depay.