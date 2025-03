In dit scenario kan Dean Huijsen toch nog voor Nederland uitkomen

maakte donderdagavond zijn debuut voor Spanje, uitgerekend tegen het Nederlands elftal (2-2). De in Amsterdam geboren verdediger liet deze week weten totaal geen spijt te hebben van zijn keuze, 'zelfs als hij de komende twintig jaar niet wordt opgeroepen'. Toch belicht de Spaanse krant AS een scenario waarin Huijsen alsnog voor het Nederlands elftal zou kunnen spelen.

Dat Huijsen kon debuteren, was het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Hij werd aanvankelijk niet opgenomen in de selectie van Spanje, maar mocht zich door de blessure van Iñigo Martínez toch melden. Vervolgens begon Huijsen op de bank tegen Oranje. Nadat verdediger Pau Cubarsí in de eerste helft geblesseerd uitviel, maakte de negentienjarige stopper zijn opwachting op het veld. Voor 2020 zou dit betekenen dat hij alleen nog maar voor Spanje kon spelen, aangezien het een officiële interland betrof. Sinds de FIFA ongeveer vijf jaar geleden een wijziging in de regelgeving omtrent speelgerechtigdheid goedkeurde, is dit niet langer het geval.

De wijziging werd ingegeven door een andere Spaanse speler: Munir El Haddadi. De aanvaller had een wedstrijd gespeeld voor het Spaanse nationale elftal, maar werd daarna niet meer opgeroepen door de bondscoaches. Hierdoor besloot Munir een beroep te doen op de FIFA om voor Marokko uit te mogen komen, het geboorteland van zijn vader. Hij had een officiële wedstrijd met Spanje gespeeld in een kwalificatieronde tegen Noord-Macedonië, wat hem in principe zou uitsluiten van spelen voor een ander nationaal team. Maar na een uitspraak van het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) en een daaropvolgend beroep van de Marokkaanse voetbalbond bij de FIFA, dat werd geaccepteerd door de internationale organisatie, mocht hij uiteindelijk toch uitkomen voor Marokko. Sindsdien speelde hij elf interlands,

Het wisselen van land blijft ingewikkeld. In het geval van Huijsen, die in de jeugdelftallen van Oranje heeft gespeeld, kon hij worden opgeroepen en debuteren omdat hij nog geen drie wedstrijden voor het Nederlands elftal had gespeeld. Als hij dat nu voor Spanje doet, is er geen weg meer terug. Als dat niet gebeurt, zou hij administratief gezien nog steeds voor Nederland kunnen spelen.

Huijsen heeft geen spijt

In de aanloop naar de Nations League-kraker liet Huijsen al weten dat hij geen spijt heeft van zijn keuze voor Spanje. De verdediger werd weliswaar geboren in Nederland, maar verhuisde op zijn vijfde naar Marbella. “Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen, blijf ik Spaans. Het kan me niet schelen. Ik wil voor Spanje spelen.”

