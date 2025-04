Oostenrijk - Nederland: kijk hier via een gratis livestream, of op deze tv-zender

Het Nederlands vrouwenelftal speelt dinsdagavond tegen Oostenrijk in de Nations League. Het duel begint om 18.15 uur en is live te volgen op tv, maar ook gratis via onderstaande livestream.

Een gratis livestream van de Nations League-wedstrijd tussen Oostenrijk en Nederland is hier (klik) te vinden. De livestream wordt verzorgd door de NOS en begint om 17.55 uur met de voorbeschouwing. De aftrap is om 18.15 uur in Stadion Schnabelholz in het Oostenrijkse Altach, waar 8500 fans in passen.

Artikel gaat verder onder video

Oranje speelde vrijdag nog in Almelo tegen Oostenrijk. Toen werd het 3-1. Ten opzichte van die wedstrijd voert bondscoach Andries Jonker de nodige wijzigingen door in zijn basiself. Lize Kop, Chasity Grant, Ilse van der Zanden, Sherida Spitse, Kerstin Casparij, Victoria Pelova en Daniëlle van de Donk hebben, in tegenstelling tot vorige week, een basisplek. Daarom beginnen spelers als Vivianne Miedema en Jill Roord op de bank.

Oostenrijk - Nederland op tv: op welke zender?

De wedstrijd wordt live uitgezonden op NPO 1 Extra (zender 81). Na het duel, rond 20.00 uur, is er op dezelfde zender tot ongeveer 20.30 uur een nabeschouwing. De interland is ook te volgen via een liveblog en livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn En Omstreken.

Opstelling Oranje Vrouwen tegen Oostenrijk

Kop; Grant, Van der Zanden, Spitse, Casparij; Kaptein, Groenen, Pelova; Beerensteyn, Van de Donk, Brugts.