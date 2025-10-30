(29) heeft getwijfeld over haar toekomst als international van Oranje. De topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen overwoog na het EK om te stoppen bij de nationale ploeg, zo vertelt ze in haar column voor het Algemeen Dagblad.

De afgelopen jaren heeft Miedema niet stilgezeten. Na het EK in 2025 overwoog ze serieus om te stoppen met interlands. De positieve gesprekken met kersvers bondscoach Arjan Veurink, die voor het eerst in zijn nieuwe rol met haar sprak, hebben haar echter overtuigd om nog twee jaar door te gaan. "Zelf heb ik na het EK ook getwijfeld om te stoppen, maar het eerste gesprek met Arjan was begin september zo positief dat ik vrij snel de keuze heb gemaakt en hem heb beloofd om in elk geval nog twee jaar door te gaan. Uiteindelijk ben ik ook nog maar 29", zo verklaarde ze.

Blessures en herstel

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door blessures voor de aanvaller, waardoor ze veel wedstrijden moest missen. Toch voelt ze zich nu weer de oude op het veld. "Het was deze week voor het eerst in lange tijd dat ik bij Oranje happy op het veld heb gestaan. Ik voel nu eindelijk dat ik weer mezelf ben op het veld en dat maakt een gigantisch verschil", zo gaf ze aan. Dit herstel is cruciaal, zeker nu ze nadenkt over haar toekomst.

Nieuwe energie onder Veurink

De komst van Arjan Veurink als bondscoach, die eerder succesvol was als assistent van Sarina Wiegman, brengt nieuwe energie binnen het team. Miedema merkt dat de frisse start onder Veurink veelbelovend is. "Soms heb je na een bepaald tijdperk gewoon een frisse start nodig. Een nieuwe technische staf, nieuwe meiden. Iedereen moet weer voor haar plekje strijden en heeft weer dezelfde kans", aldus de spits. Deze nieuwe dynamiek sluit aan bij haar eigen ambities en verlangen naar succes.

Toekomstvisie

Met de honger naar meer succes die Veurink meebrengt, voelt Miedema zich goed bij de richting die het team op wil. Ze hoopt dat Nederland weer aansluiting kan vinden bij de wereldtop. "Ik had direct een idee welke richting Arjan op wilde en dat sloot heel erg aan bij hoe ik het wil. De energie, de ambitie: je voelt bij Arjan de honger naar meer succes na alle successen die hij bij Engeland heeft meegemaakt. Daar ga je als groep automatisch in mee", zo besloot ze. De komende maanden worden cruciaal voor de spits, die haar toekomst zorgvuldig zal afwegen.