Oranje mede dankzij honderdste treffer Miedema overtuigend langs Wales

De Oranje Vrouwen zijn het Europees kampioenschap in Zwitserland goed begonnen. Na een moeizame eerste helft werd Wales uiteindelijk kinderlijk eenvoudig opzij gezet door de ploeg van bondscoach Andries Jonker. In Luzern werd het 0-3 voor de Oranje Leeuwinnen.

Oranje begon met goede intenties aan het duel en kreeg al na vijf minuten een grote kans via Jill Roord. De middenveldster, die komend seizoen onder contract staat bij FC Twente, zag haar schot echter gekeerd worden door Olivia Clark. In de rebound werd de bal nog van de lijn gehaald. Vervolgens kabbelde wedstrijd zich voort omdat Wales flink aan het tijdrekken was, tot ergernis van de Oranje-supporters.

In het tweede deel van de eerste helft probeerde de Oranje Leeuwinnen alsnog op voorsprong te komen, maar echt grote kansen creëerde de ploeg niet. Totdat na 35 minuten minuten Roord de bal ineens voor haar voeten vond. Ze twijfelde niet en nam de bal op haar pantoffel, maar haar poging spatte uiteen op de paal. Uiteindelijk kwam Oranje in de blessuretijd alsnog op voorsprong. Het was Vivianne Miedema die op schitterende wijze de bal in de verre hoek krulde: 0-1. Het was haar honderdste treffer in het shirt van Oranje.

Na rust had Oranje niet lang nodig om de 0-2 te maken. Binnen drie minuten was het namelijk Victoria Pelova die de marge op twee bracht. De Leeuwinnen wilden de wedstrijd al snel in de tweede helft definitief op slot gooien, maar zowel Roord als Jackie Groenen raakten de lat. In de 57ste minuut was het echter wel raak voor Oranje. Na een goede aanval wordt de bal voorgegeven op Esmee Brugts, die van dichtbij raak kon schieten: 0-3.

Invaller Lineth Beerensteyn was in het laatste kwartier nog tot tweemaal toe dichtbij een treffer. Een eerste poging van de aanvalster belandde in het zijnet, terwijl een tweede poging van haar wel doel trof. Deze werd echter afgekeurd vanwege buitenspel. Uit de herhaling bleek inderdaad dat Beerensteyn heel nipt buitenspel stond. In de slotfase van het duel kreeg Nederland via onder meer Chasity Grant en Pelova nog enkele kansen, maar gescoord werd er niet meer. Met een 0-3 overwinning begint de ploeg van Jonker dus goed aan het EK.