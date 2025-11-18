Live voetbal

Van Domselaar ontbreekt in selectie Oranje Leeuwinnen, Van der Gragt voegt zich bij staf

Daphne van Domselaar
Foto: © Imago
18 november 2025, 18:10

Bondscoach Arjan Veurink van de Oranje Leeuwinnen heeft 24 spelers geselecteerd voor de oefeninterlands tegen Portugal en Zuid-Korea van respectievelijk 28 november en 2 december. Met FC Twente-middenvelder Lynn Groenewegen bevat de selectie een debutant. Keeper Daphne van Domselaar en vleugelaanvaller Lineth Beerensteyn zitten er vanwege blessures niet bij.

Veurink legt uit dat Van Domselaar behandeld moet worden. “De afgelopen tijd hebben we goed contact gehad met de technische en medische staf van Arsenal over de fitheid van Daphne. Ze heeft al langere tijd serieuze klachten, die nu verdere behandeling vereisen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor haar het beste is om, na de wedstrijd van Arsenal van woensdagavond, langere tijd rust te nemen om te herstellen.”

Beerensteyn is eveneens niet inzetbaar. “Lineth heeft ook al langer klachten. Na de wedstrijden van deze week, heeft haar club Wolfsburg een noodzakelijke behandeling gepland, waardoor ze niet beschikbaar is voor onze wedstrijden."

Oranje speelt op vrijdag 28 november een uitwedstrijd tegen Portugal, in Braga; op dinsdag 2 december staat de thuiswedstrijd tegen Zuid-Korea op het programma in het stadion van RKC in Waalwijk. Assistent-bondscoach Roos Kwakkenbos ontbreekt deze periode door 'geplande familieomstandigheden'. Zij zal worden vervangen door Ashley van den Dungen, die doorgaans actief is bij Jong Oranje. Oud-international Stefanie van der Gragt zal deze window aansluiten bij de technische staf van Jong Oranje.

Oefenduels richting WK-kwalificatie

De wedstrijden tegen Portugal en Zuid-Korea zijn de laatste twee oefenwedstrijden voordat Oranje in maart start aan de WK-kwalificatiecyclus. Oranje is daarin gekoppeld aan Frankrijk, Polen en Ierland. De vier winnaars van de groepen in de A-League kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK van 2027 in Brazilië. De andere landen spelen in het najaar play-offs. In totaal zijn er elf tickets voor Europese landen te verdelen. Daarnaast is er nog een mogelijke plek te bemachtigen via intercontinentale play-offs.

Daphne van Domselaar

Daphne van Domselaar
Arsenal WFC
Team: Arsenal
Leeftijd: 25 jaar (6 mrt. 2000)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Arsenal
15
0
2023/2024
Aston Villa
14
0
2022/2023
Twente
20
0
2021/2022
Twente
21
0

